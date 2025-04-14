Sarmanlar Neden Böyle? Bir Kedi Sahibi Duvarın Boyasına Kadar Söken Arsız Kedisinin Eve Yaptıklarını Paylaştı

Hayatımıza renk katan kedi dostlarımızdan özellikle Sarman olarak adlandırılan sarı renklileri iç dünyalarına ne yaşıyorlar da böylesine yaramaz oluyorlar bilemiyoruz. Ancak birkaç istisna hariç genel olarak hepsinde bir delilik söz konusu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!