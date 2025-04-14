Sarmanlar Neden Böyle? Bir Kedi Sahibi Duvarın Boyasına Kadar Söken Arsız Kedisinin Eve Yaptıklarını Paylaştı

Sarman kedilerin bitmeyen enerjisini bilenler bilir. Öylesine kendilerine has karakterlere sahipler ki, asla söz dinlemezler. @tarc1nseker adlı Instagram hesabından kedilerine dair paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi de evin deli üyesi sarman kedisinin yaptıklarını paylaştı. Tarçın adlı dostumuz utanmasa evi yıkacakmış diyebiliriz. Gelin neler yapmış birlikte bakalım…
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Koltuk tırmalamak normal gelse de, duvarın boyasını patileriyle söken bir kedi Tarçın. Kelimeler kifayetsiz kalıyor…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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