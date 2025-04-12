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Kulakları Duymadığı İçin Maytaptan Korkmayan Köpeğin Eğlencenin Tadını Çıkardığı Anlar Gülümsetti

Kulakları Duymadığı İçin Maytaptan Korkmayan Köpeğin Eğlencenin Tadını Çıkardığı Anlar Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 10:59

İçerik Devam Ediyor

Kulakları duymayan golden retriever cinsi bir patili dostumuzun maytabın saçtığı ışıkla oynadığı anlar içimizi ısıttı. Aslında maytabın yanmasıyla birlikte korkması bekleniyordu ancak kulakları duymadığı için o bunu yalnızca bir ışık oyunundan ibaret görmüştü. Bir o yana bir bu yana zıpladığı anları izlerken gülümsememek elde değildi. Gelin bir de birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Golden retriever cinsi patili dostlarımızın neşesi eksik olmuyor.

Golden retriever cinsi patili dostlarımızın neşesi eksik olmuyor.

Sevecenliğiyle ön plana çıkan golden retrieverlar, oyuncu kimlikleri, masum düşünceleri, zekalarıyla da biliniyor. Videodaki dünyalar tatlısı dostumuz da sosyal medyanın kısa sürede fenomeni haline geldi. Videosu etkileşimlerin odağı oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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maestro__

Yerim seni ben yaaaa 😘

hakuna matata

Böyle şeyler görmeyi nasıl özlemişim

nazifegurergil1957

yavrummm maşallah cokk güzel mutlu oldu