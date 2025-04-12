Kulakları Duymadığı İçin Maytaptan Korkmayan Köpeğin Eğlencenin Tadını Çıkardığı Anlar Gülümsetti

Kulakları duymayan golden retriever cinsi bir patili dostumuzun maytabın saçtığı ışıkla oynadığı anlar içimizi ısıttı. Aslında maytabın yanmasıyla birlikte korkması bekleniyordu ancak kulakları duymadığı için o bunu yalnızca bir ışık oyunundan ibaret görmüştü. Bir o yana bir bu yana zıpladığı anları izlerken gülümsememek elde değildi. Gelin bir de birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Golden retriever cinsi patili dostlarımızın neşesi eksik olmuyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Yerim seni ben yaaaa 😘
Böyle şeyler görmeyi nasıl özlemişim
yavrummm maşallah cokk güzel mutlu oldu