Kulakları Duymadığı İçin Maytaptan Korkmayan Köpeğin Eğlencenin Tadını Çıkardığı Anlar Gülümsetti

Kulakları duymayan golden retriever cinsi bir patili dostumuzun maytabın saçtığı ışıkla oynadığı anlar içimizi ısıttı. Aslında maytabın yanmasıyla birlikte korkması bekleniyordu ancak kulakları duymadığı için o bunu yalnızca bir ışık oyunundan ibaret görmüştü. Bir o yana bir bu yana zıpladığı anları izlerken gülümsememek elde değildi. Gelin bir de birlikte bakalım!