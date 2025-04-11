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Kardeşini Mutlu Etmek İçin Gece Gündüz Çalışıp Bilgisayar Aldı: Sevinç Gözyaşları İçimizi Isıttı

Kardeşini Mutlu Etmek İçin Gece Gündüz Çalışıp Bilgisayar Aldı: Sevinç Gözyaşları İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 17:58

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Berat Köse adlı TikTok kullanıcısı, küçük kardeşine yaptığı sürprizi paylaşmasıyla beğenileri topladı. Kardeşi en iyisini kullanabilsin diye çalışan abi, hediye olarak aldığı bilgisayarı odaya kurduktan sonra sıra sürpriz yapmaya gelmişti. Odaya girdiğinde bilgisayarı gören küçük çocuğun nabzının yükselişini, heyecanını ve sevincini ekran başından bizler de hissettik. Gelin bir de birlikte izleyelim.

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İşte o anlar 🥹👇

Moto kuryelik yapan abinin kardeşine yaptığı sürpriz ömür boyu hafızalarda kalacaktı.

Moto kuryelik yapan abinin kardeşine yaptığı sürpriz ömür boyu hafızalarda kalacaktı.

Çocuğun bilgisayarı görünce önce başına oturmak yerine abisine sarılmasına ise kalpler eridi. Beğenileri ve yorumları toplayan video kısa sürede 12 milyonu aşkın izlenme aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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