Antalya’da Bir Mahalle Sakini Besledikleri Siyah Renkli Kedilerin Kaçırıldığını İddia Etti

Antalya’da bir mahallede yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündeminde. Yaşadıkları mahalledeki sokak kedilerini besleyen hayvanseverlerin İHA’ya verdikleri röportaj akıl tutulması yaşattı. Mahalle sakini kadın, siyah renkli kedilerinin kaçırıldığını ve arka mahallede de siyah renkli kedilerin kaçırıldığını iddia etmişti. O anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Yabancı uyruklu bir kadın mahallelinin baktığı kediyi taşıma kabına koyarak oradan uzaklaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Mahalleli kedilere zarar verilme ihtimaliyle endişe yaşıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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