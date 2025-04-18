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Bir Astrolog Aldatma Potansiyeli Olan İlk Üç Burcu Sıraladı: İlk Sırada İkizler Var!

Bir Astrolog Aldatma Potansiyeli Olan İlk Üç Burcu Sıraladı: İlk Sırada İkizler Var!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.04.2025 - 16:24

İçerik Devam Ediyor

Tuğba Güneş Köklü adlı astrolog Instagram sayfasından burçlara yönelik ürettiği içerikleriyle ön plana çıkıyor. Köklü, şimdiyse aldatma potansiyeli olan üç burcu açıkladı. Astrolojiye inananlardansanız bu üç burcu sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Gelin detaylara geçelim, bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı?

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İşte detaylar 👇

Aldatma durumu tabii ki burçlarla doğru orantılı bir durum değil.

Aldatma durumu tabii ki burçlarla doğru orantılı bir durum değil.

Ancak burçlar da davranışlarımızın şekillenmesinde rol oynuyor. İkizler burcunun gelgitli davranışları bazen ömür törpüsü olabiliyor. Bir Balık burcuyla tanıştıysanız sizler de astrologun dediklerine hak veriyorsunuzdur. Koç burcunu yorumlamayı da sizlere bırakalım. Hadi buyurun yorumlara!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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