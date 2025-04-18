Bir Astrolog Aldatma Potansiyeli Olan İlk Üç Burcu Sıraladı: İlk Sırada İkizler Var!

Tuğba Güneş Köklü adlı astrolog Instagram sayfasından burçlara yönelik ürettiği içerikleriyle ön plana çıkıyor. Köklü, şimdiyse aldatma potansiyeli olan üç burcu açıkladı. Astrolojiye inananlardansanız bu üç burcu sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Gelin detaylara geçelim, bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı?
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Aldatma durumu tabii ki burçlarla doğru orantılı bir durum değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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