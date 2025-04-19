Ağaç Kesimi Esnasında Düşen Sincabı Sevgiyle Hayata Döndüren Hayvansever Gönülleri Fethetti!

Hal böyle olunca bizlere düşen görev ise merhamet sahibi olmayı unutmamak. Bizim için küçük olan şeyler hayvan dostlarımızın hayatına değer olabiliyor. Bu sebeple en basit örnek olarak, havalar da ısınmaya başlamışken kapınızın önüne koyacağınız bir kap su bile onlar için önemli.