Ağaç Kesimi Esnasında Düşen Sincabı Sevgiyle Hayata Döndüren Hayvansever Gönülleri Fethetti!

Yurt dışında yaşanan bir olayla karşınızdayız. Ağaç kesimi esnasında yüksekten yere düşerek arka bacakları kırılan bir sincap, hayvansever insanlarla karşılaşınca yeni bir hayata başladı. Sincabı tedavi sürecinde yalnız bırakmayan aile, veteriner kontrollerinden sonra minik dostlarına yuva oldu. Biraz sevgi ve sabırla sincap dostumuz iyileşti ve artık sevgi dolu bir ailenin üyesi oldu. Tüm bu süreç boyunca onun yanında olan ailesi iyi dilek ve duaları topladı. Gelin birlikte detaylara geçelim.
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İnsan elinin değdiği dünyada hayatta tuttunmak hayvan dostlarımız için zorlaşıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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