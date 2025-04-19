Samsun’da Belediye Ekiplerinin Topladığı Anne Köpek Mahalleli Sayesinde Yavrularına Kavuştu!

Samsun’da yaşanan yürek burkan olay, mahalleli sayesinde içimizi ısıtan bir olaya dönüştü. İlkadım Belediyesinin topladığı köpekler arasında olan bir köpek anneydi. Yavrular mahallede kalırken anne köpek onlardan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Olay karşısında mahalleli harekete geçti ve anne köpeği sahiplendi. Böylelikle anne köpek mahalleye, yavrularının yanına döndü. Anne köpek ile yavrularının kavuşma anını anbean kayda aldılar. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annenin tedirgin bakışları, yavrularının sevinci içimizi ısıttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın