Samsun’da Belediye Ekiplerinin Topladığı Anne Köpek Mahalleli Sayesinde Yavrularına Kavuştu!

Samsun’da yaşanan yürek burkan olay, mahalleli sayesinde içimizi ısıtan bir olaya dönüştü. İlkadım Belediyesinin topladığı köpekler arasında olan bir köpek anneydi. Yavrular mahallede kalırken anne köpek onlardan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Olay karşısında mahalleli harekete geçti ve anne köpeği sahiplendi. Böylelikle anne köpek mahalleye, yavrularının yanına döndü. Anne köpek ile yavrularının kavuşma anını anbean kayda aldılar. Gelin birlikte izleyelim!