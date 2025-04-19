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Samsun’da Belediye Ekiplerinin Topladığı Anne Köpek Mahalleli Sayesinde Yavrularına Kavuştu!

Samsun’da Belediye Ekiplerinin Topladığı Anne Köpek Mahalleli Sayesinde Yavrularına Kavuştu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 15:50

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Samsun’da yaşanan yürek burkan olay, mahalleli sayesinde içimizi ısıtan bir olaya dönüştü. İlkadım Belediyesinin topladığı köpekler arasında olan bir köpek anneydi. Yavrular mahallede kalırken anne köpek onlardan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Olay karşısında mahalleli harekete geçti ve anne köpeği sahiplendi. Böylelikle anne köpek mahalleye, yavrularının yanına döndü. Anne köpek ile yavrularının kavuşma anını anbean kayda aldılar. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Annenin tedirgin bakışları, yavrularının sevinci içimizi ısıttı.

Annenin tedirgin bakışları, yavrularının sevinci içimizi ısıttı.

Yavruların sütten kesilmeden annelerinden ayrılması gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Umuyoruz ki hiçbir canlı annesinden ayrılmak zorunda kalmaz. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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