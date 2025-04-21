Ayvalık’ta Tatil Yapan Bir Vatandaş Restoran Fiyatlarına Sitem Etti: “Bu Yüzden Yunanistan’a Gidiyoruz”

Türkiye’de tatil yapmak isteyenlerin ayırması gereken bütçe ile aynı tatili Yunanistan’da gerçekleştirmek arasında epey bir fark meydana geliyor. Ülkemizde tatil beldelerinde özellikle restoran fiyatları git gide yanına yaklaşılmaz bir hal alıyor.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, tatil için Yunanistan’ı mı yoksa Türkiye’yi mi tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım!