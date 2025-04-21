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Ayvalık’ta Tatil Yapan Bir Vatandaş Restoran Fiyatlarına Sitem Etti: “Bu Yüzden Yunanistan’a Gidiyoruz”

Ayvalık’ta Tatil Yapan Bir Vatandaş Restoran Fiyatlarına Sitem Etti: “Bu Yüzden Yunanistan’a Gidiyoruz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 12:34

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Ayvalık’ın meşhur tatil bölgesi Cunda Adası’na giden bir vatandaş, tercih ettiği restoranda kalamar fiyatı karşısında şoke oldu. Masaya gelen serviste 5 tane kalamar yer alıyordu, fiyatı ise 550 TL’ydi. Hal böyle olunca vatandaş da Yunanistan’ın neden tercih edildiğini söyleyerek Türkiye’de turizmin azalmasına dair düşüncelerini dile getirdi. Gelin videoya geçelim.

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Son zamanlarda Yunanistan ve Türkiye sıkça kıyaslanıyor.

Son zamanlarda Yunanistan ve Türkiye sıkça kıyaslanıyor.

Türkiye’de tatil yapmak isteyenlerin ayırması gereken bütçe ile aynı tatili Yunanistan’da gerçekleştirmek arasında epey bir fark meydana geliyor. Ülkemizde tatil beldelerinde özellikle restoran fiyatları git gide yanına yaklaşılmaz bir hal alıyor.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, tatil için Yunanistan’ı mı yoksa Türkiye’yi mi tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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