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Bir Vatandaş CHP’nin Yozgat’ta Düzenlediği Miting İptal Olsun Diye Dolu Yağmasını İstedi

Bir Vatandaş CHP’nin Yozgat’ta Düzenlediği Miting İptal Olsun Diye Dolu Yağmasını İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 11:54

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CHP, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta düzenlediği miting ile gündemdeydi. Çiftçilerin traktörleriyle konvoy oluşturduğu anlar sosyal medyada etkileşimlerin odağı olmuştu. Miting günü röportaj veren çiftçilerin sözleri de basında yer edindi. Şimdiyse Yozgatlı bir vatandaşın röportajı konuşuluyor. Vatandaş, mitingin gerçekleşmemesi için “İnşallah dolu yağar, millet dağılsın, dinlemesin” sözlerini dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Vatandaşın talebinde “Arazilere yağmasın, yalnızca şehir içine yağsın” detayı da dikkat çekti.

Vatandaşın talebinde “Arazilere yağmasın, yalnızca şehir içine yağsın” detayı da dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan röportaj kısa sürede viral oldu. 

Özgür Özel’in Yozgat’ta gerçekleştirdiği mitinge yoğun ilgi gösterilmişti. Yozgat mitinginin ardından Özel şu sözlerle açıklama yaptı:

“İktidarın zulmünden bıkanlar, traktörlerinin sesini dünyaya duyuranlar meydanları doldurdu taşırdı, ezberleri bozdu. 

'Kalem' diye övündükleri Yozgat'tan bir kez daha söz veriyorum, çiftçi kazanacak, köylü kazanacak, millet kazanacak!”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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