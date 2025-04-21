Bir Vatandaş CHP’nin Yozgat’ta Düzenlediği Miting İptal Olsun Diye Dolu Yağmasını İstedi

CHP, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta düzenlediği miting ile gündemdeydi. Çiftçilerin traktörleriyle konvoy oluşturduğu anlar sosyal medyada etkileşimlerin odağı olmuştu. Miting günü röportaj veren çiftçilerin sözleri de basında yer edindi. Şimdiyse Yozgatlı bir vatandaşın röportajı konuşuluyor. Vatandaş, mitingin gerçekleşmemesi için “İnşallah dolu yağar, millet dağılsın, dinlemesin” sözlerini dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşın talebinde “Arazilere yağmasın, yalnızca şehir içine yağsın” detayı da dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın