Özgür Özel, Yozgat’ta Düzenlenen CHP Mitingine Çiftçiler Eşliğinde Traktörle Gitti
CHP, bugün için Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına traktör ile gitti. Çiftçi vatandaşlar Özgür Özel’e eşlik etti ve konvoy oluştu.
Özel, miting duyurusunu Instagram hesabından, “Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz! Ekrem Başkanı alana kadar, sandık gelene kadar durmayacağız!” sözleriyle yapmıştı.
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Instagram paylaşımı bu şekildeydi 👇
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Özel’in bugün gerçekleşen Yozgat mitingine gidişi böyle kameralara yansıdı 👇
Çiftçilik yapan bir vatandaşın miting alanında mikrofona konuştuğu anlar da gündeme geldi. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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