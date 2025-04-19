onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel, Yozgat’ta Düzenlenen CHP Mitingine Çiftçiler Eşliğinde Traktörle Gitti

Özgür Özel, Yozgat’ta Düzenlenen CHP Mitingine Çiftçiler Eşliğinde Traktörle Gitti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 14:44

CHP, bugün için Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına traktör ile gitti. Çiftçi vatandaşlar Özgür Özel’e eşlik etti ve konvoy oluştu.

Özel, miting duyurusunu Instagram hesabından, “Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz! Ekrem Başkanı alana kadar, sandık gelene kadar durmayacağız!” sözleriyle yapmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Instagram paylaşımı bu şekildeydi 👇

Özel’in bugün gerçekleşen Yozgat mitingine gidişi böyle kameralara yansıdı 👇

Çiftçilik yapan bir vatandaşın miting alanında mikrofona konuştuğu anlar da gündeme geldi. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın