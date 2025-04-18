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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Gözaltına Alınan Murat Abbas İçin Tahliye Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Gözaltına Alınan Murat Abbas İçin Tahliye Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.04.2025 - 14:18 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol ile tahliye kararı verildi.

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Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği de kaydedildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

Habertürk'ten Ceylan Sever detayları canlı yayında anlattı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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