Murat Abbas Kimdir? Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas Nereli?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak profesyonel kariyerine adım attı. Finans alanında kendini geliştiren Abbas, sırasıyla PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi önemli şirketlerde finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev aldı.

Murat Abbas Kaç Yaşında?

1969 doğumlu olan Murat Abbas, 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kariyerinde hem özel sektörde hem de kamu alanında üst düzey görevlerde bulundu.

Murat Abbas Nereli?

Murat Abbas, doğma büyüme İstanbulludur. Eğitim hayatını da İstanbul’da geçiren Abbas, profesyonel yaşamında da İstanbul merkezli birçok kurumda çalıştı.