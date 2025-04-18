onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Murat Abbas Kimdir? Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas Nereli?

Murat Abbas Kimdir? Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas Nereli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 15:13

Adını son haftalarda sıkça duyduğumuz Murat Abbas, kültür-sanat yönetimi alanında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Hem özel sektörde hem de kamuda önemli görevler üstlenen Abbas, uzun yıllar finans alanında çalıştıktan sonra müzik sektörüne geçiş yaptı. Zorlu PSM Genel Müdürlüğü ile tanınan Abbas, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür AŞ’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 

Peki, Murat Abbas kimdir ve nereli? İşte Murat Abbas hakkında merak edilen soruların cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Abbas Kimdir?

Murat Abbas Kimdir?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra 1994 yılında BDO Denet’te denetim asistanı olarak profesyonel kariyerine adım attı. Finans alanında kendini geliştiren Abbas, sırasıyla PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi önemli şirketlerde finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev aldı.

Murat Abbas Kaç Yaşında?

1969 doğumlu olan Murat Abbas, 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kariyerinde hem özel sektörde hem de kamu alanında üst düzey görevlerde bulundu.

Murat Abbas Nereli?

Murat Abbas, doğma büyüme İstanbulludur. Eğitim hayatını da İstanbul’da geçiren Abbas, profesyonel yaşamında da İstanbul merkezli birçok kurumda çalıştı.

Murat Abbas'ın Kariyer Başlangıcı

Murat Abbas'ın Kariyer Başlangıcı

1999 yılı, Murat Abbas’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Finans sektöründen kültür-sanat dünyasına yönelen Abbas, bu alanda editörlük yaparak müzik sektörüne giriş yaptı. Ardından Pozitif Live bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak birçok yerli ve yabancı organizasyona katkı sundu. 2014 yılında Zorlu Holding’e katıldı ve kısa sürede Zorlu PSM Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevde kreatif, finansal ve organizasyonel süreçleri yöneterek Zorlu PSM’nin kültür-sanat dünyasında güçlü bir konuma gelmesinde etkili rol oynadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın