Murat Abbas Kimdir? Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas Nereli?
Adını son haftalarda sıkça duyduğumuz Murat Abbas, kültür-sanat yönetimi alanında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Hem özel sektörde hem de kamuda önemli görevler üstlenen Abbas, uzun yıllar finans alanında çalıştıktan sonra müzik sektörüne geçiş yaptı. Zorlu PSM Genel Müdürlüğü ile tanınan Abbas, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür AŞ’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor.
Peki, Murat Abbas kimdir ve nereli? İşte Murat Abbas hakkında merak edilen soruların cevabı...
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Murat Abbas Kimdir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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