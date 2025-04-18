Etkin Pişmanlık Nedir? Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?
Suç işlendikten sonra bazen fail kendini affettirmek için çeşitli adımlar atar, zararı giderir ya da suçu ortaya çıkaracak şekilde iş birliği yapar. Bu durumlarda mahkemeler failin davranışlarını değerlendirerek daha hafif bir ceza verebilir ya da cezadan tamamen vazgeçebilir. Buna etkin pişmanlık deniyor ve Türk Ceza Kanunu’nda bazı suçlar için açıkça belirtilmiş durumda. Ancak bu her suçta geçerli değil ve uygulanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor.
Peki etkin pişmanlık nedir? Her suçta geçerli mi? İşte detaylar...
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Etkin Pişmanlık Nedir?
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Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?
Etkin Pişmanlık Ne Zaman Uygulanabilir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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