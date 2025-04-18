onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Etkin Pişmanlık Nedir? Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?

Etkin Pişmanlık Nedir? Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 15:00

Suç işlendikten sonra bazen fail kendini affettirmek için çeşitli adımlar atar, zararı giderir ya da suçu ortaya çıkaracak şekilde iş birliği yapar. Bu durumlarda mahkemeler failin davranışlarını değerlendirerek daha hafif bir ceza verebilir ya da cezadan tamamen vazgeçebilir. Buna etkin pişmanlık deniyor ve Türk Ceza Kanunu’nda bazı suçlar için açıkça belirtilmiş durumda. Ancak bu her suçta geçerli değil ve uygulanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Peki etkin pişmanlık nedir? Her suçta geçerli mi? İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin pişmanlık, bir suçun tamamlanmasından sonra failin pişmanlık duyması ve bu pişmanlığını etkili bir şekilde davranışa dökmesi halinde cezadan indirim yapılmasını ya da hiç ceza verilmemesini sağlayan bir hukuk kurumudur. Ancak bu pişmanlık öylesine bir üzülme hali değil, dış dünyaya yansıyan somut bir eylemle desteklenmiş olmalıdır. Örneğin çalınan mal geri verilmeli ya da mağdurun uğradığı zarar giderilmelidir. Fail, suçun etkilerini ortadan kaldırmak için aktif olarak bir şeyler yapmalıdır.

Burada önemli olan, bu davranışın failin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yani eğer fail yerine bir yakını bu zararı giderirse, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılamaz. Ayrıca bu kurallar yalnızca belli suçlar için geçerlidir; her suçta uygulanmaz. TCK’da hangi suçlar için etkin pişmanlık uygulanabileceği açıkça belirtilmiştir. Örneğin hırsızlık, rüşvet, zimmet, iftira, yalan tanıklık, örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu suçlarında bu hükümler devreye girebilir.

Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?

Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?

Her suçtan sonra etkin pişmanlık hükümleri işletilemez. Türk Ceza Kanunu’nda sadece bazı suç tipleri için bu hüküm geçerlidir. Bu nedenle suçun türü belirleyici bir faktördür. Ayrıca etkin pişmanlık cezanın tamamen kaldırılması anlamına gelmez; bazı durumlarda sadece ceza indirimi sağlanır. Cezanın tamamen ortadan kalktığı hallerde bile kişi beraat etmiş sayılmaz, çünkü suç işlenmiştir. Bu durumda verilen karar “ceza verilmesine yer olmadığı” şeklindedir.

Aynı suç birden fazla kişi tarafından işlenmişse, etkin pişmanlık sadece pişmanlık gösteren kişi için geçerli olur. Suç ortaklarından yalnızca biri zararı giderirse sadece o kişi bu haktan faydalanabilir. Diğer failler için aynı durum geçerli olmaz.

Etkin Pişmanlık Ne Zaman Uygulanabilir?

Etkin Pişmanlık Ne Zaman Uygulanabilir?

Bu hükmün uygulanabilmesi için failin pişmanlık gösteren davranışları belirli bir süre içinde gerçekleştirmesi gerekir. Genellikle bu süre, suçun tamamlandığı andan hüküm verilene kadar olan dönemdir. Ancak bazı suçlar için bu süre uzatılabilir. Örneğin imar kirliliğine neden olma suçu gibi özel bazı suçlarda etkin pişmanlık hükmü daha esnek şekilde uygulanabilir. Bu durum, kanundaki istisnai düzenlemelerle açıklanır.

Pişmanlık göstermenin etkili olabilmesi için failin iradesiyle hareket etmesi gerekir. Korkuyla ya da başka bir zorlama ile yapılan bir davranış etkin pişmanlık sayılmaz. Fail, kendi isteğiyle zarar giderme yoluna gitmelidir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın