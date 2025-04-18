Etkin Pişmanlık Nedir? Etkin Pişmanlık Her Suçta Geçerli mi?

Etkin pişmanlık, bir suçun tamamlanmasından sonra failin pişmanlık duyması ve bu pişmanlığını etkili bir şekilde davranışa dökmesi halinde cezadan indirim yapılmasını ya da hiç ceza verilmemesini sağlayan bir hukuk kurumudur. Ancak bu pişmanlık öylesine bir üzülme hali değil, dış dünyaya yansıyan somut bir eylemle desteklenmiş olmalıdır. Örneğin çalınan mal geri verilmeli ya da mağdurun uğradığı zarar giderilmelidir. Fail, suçun etkilerini ortadan kaldırmak için aktif olarak bir şeyler yapmalıdır.

Burada önemli olan, bu davranışın failin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yani eğer fail yerine bir yakını bu zararı giderirse, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılamaz. Ayrıca bu kurallar yalnızca belli suçlar için geçerlidir; her suçta uygulanmaz. TCK’da hangi suçlar için etkin pişmanlık uygulanabileceği açıkça belirtilmiştir. Örneğin hırsızlık, rüşvet, zimmet, iftira, yalan tanıklık, örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu suçlarında bu hükümler devreye girebilir.