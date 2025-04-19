Sosyal Medya Özgür Özel'in Traktörlü Yozgat Mitingini Konuşuyor
CHP'nin miting duraklarından biri Yozgat oldu. %2.3 oy aldığı Yozgat'a çıkarma yapan CHP'de Özgür Özel uzun bir traktör konvoyu ile karşılandı. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'na destek için konvoy yapan traktör sürücülerine kesilen cezayı İmamoğlu ve Özel ikilisi üstlenmişti. Yozgat'ın girişinde karşılanan Özel, şehre de traktör sürerek konvoyun en önünde girdi. Bu görüntü sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.
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CHP mitinglerinde bugünkü durak Yozgat'tı.
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Traktörü Özgür Özel kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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