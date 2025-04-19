Sosyal Medya Özgür Özel'in Traktörlü Yozgat Mitingini Konuşuyor

CHP'nin miting duraklarından biri Yozgat oldu. %2.3 oy aldığı Yozgat'a çıkarma yapan CHP'de Özgür Özel uzun bir traktör konvoyu ile karşılandı. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'na destek için konvoy yapan traktör sürücülerine kesilen cezayı İmamoğlu ve Özel ikilisi üstlenmişti. Yozgat'ın girişinde karşılanan Özel, şehre de traktör sürerek konvoyun en önünde girdi. Bu görüntü sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.