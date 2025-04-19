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Sosyal Medya Özgür Özel'in Traktörlü Yozgat Mitingini Konuşuyor

Sosyal Medya Özgür Özel'in Traktörlü Yozgat Mitingini Konuşuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 19:44

CHP'nin miting duraklarından biri Yozgat oldu. %2.3 oy aldığı Yozgat'a çıkarma yapan CHP'de Özgür Özel uzun bir traktör konvoyu ile karşılandı. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'na destek için konvoy yapan traktör sürücülerine kesilen cezayı İmamoğlu ve Özel ikilisi üstlenmişti. Yozgat'ın girişinde karşılanan Özel, şehre de traktör sürerek konvoyun en önünde girdi. Bu görüntü sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

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CHP mitinglerinde bugünkü durak Yozgat'tı.

CHP mitinglerinde bugünkü durak Yozgat'tı.

CHP'nin çok düşük oy aldığı şehirlerden biri olan Yozgat'taki mitinge halkın ilgisi hayli yoğundu. İmamoğlu için konvoy yapan traktörlere ceza yazılması sonrası İmamoğlu ve Özel'in bu cezayı ödeyeceklerini söylemesi ise çiftçilerde büyük bir karşılık gördü.

Traktörü Özgür Özel kullandı.

Traktörü Özgür Özel kullandı.

Özgür Özel kendisini bekleyen uzun traktör kuyruklarının ardından konvoyun en önündeki traktörün direksiyonuna geçerek tarihi bir görüntüye imza attı. Özellikle muhalefetin büyük beğenisini kazanan görüntü sosyal medyada da büyük ilgi ile karşılandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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