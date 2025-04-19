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Salonların, Statların Yeni Modası 'Pode Sentar' Oldu

Salonların, Statların Yeni Modası 'Pode Sentar' Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 19:28

Müzik ve dans akımları zaman zaman spor sahalarında yanıt buluyor ve daha geniş kitlelere yayılıyor. Bir dönem Holosko ve Gangnam Style bütünleşmiş, bu Slovak futbolcunun gol müziği haline gelmişti. En önemlisi de bu akımlar anlık da olmuyor. Bazen bir yıl öncenin bazen maziden gelen bir sesin bile akım halini aldığını gördük. Şu sıralarda salonlarda ve statlarda yeni bir ses yükselmeye başladı. Pode Sentar ve Pode Sentar dansı...

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Galatasaraylı futbolcular her yerde bu şarkıyı dinliyor.

Melisa Vargas'ın da favorisi...

Şarkının ismi bambaşka...

Şarkının ismi bambaşka...

'Pode Sentar' olarak da bilinen 'Vidrado Em Você', DJ Guuga ve MC Livinho tarafından seslendirilen ve Brezilya Funk Müziği türünde bir parça. 2019 yılında çıkan bu şarkı, özellikle enerjik ritmi ve dikkat çekici sözleriyle öne çıktı.

Şarkının tekrar gündeme gelmesinin nedeni ise, sosyal medyada paylaşılan dans videolarının kısa sürede viral olması. Kullanıcılar özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda şarkıya eşlik eden koreografilerle eğlenceli içerikler üretmeye başladı.

Tribünlerde de aynı ses...

Tribünlerde de aynı ses...

Dün Galatasaray tribününün Pode Sentar ile dans ettiği anlar yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı. Çocukların da ön planda olduğu videoda Galatasaraylı taraftar maça da bu şarkıyla ve dansla hazırlandı, maç sonunda da galibiyeti bununla kutladı.

Tüm dünyayı saran bu etkinin sebebi ise yine TikTok!

Tüm dünyayı saran bu etkinin sebebi ise yine TikTok!

Şarkının adı 'Vidrado Em Você' demiştik. Ancak Pode Sentar olarak ünlenmesinin sebebi şarkının o bölümündeki ritim ve sözler dans için hayli uygun. Önce Brezilya ve Latin ülkelerinde doğan bu akım daha sonra hızla Avrupa ve Türkiye'ye kadar geldi. Algoritmalar da hızla yayılan bu dansı destekledi ve TikTok ile Reels'te bu dansı görmemek imkansız hale geldi. 

TikTok'un challangeları da bunda büyük etken oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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