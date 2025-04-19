Salonların, Statların Yeni Modası 'Pode Sentar' Oldu

'Pode Sentar' olarak da bilinen 'Vidrado Em Você', DJ Guuga ve MC Livinho tarafından seslendirilen ve Brezilya Funk Müziği türünde bir parça. 2019 yılında çıkan bu şarkı, özellikle enerjik ritmi ve dikkat çekici sözleriyle öne çıktı.

Şarkının tekrar gündeme gelmesinin nedeni ise, sosyal medyada paylaşılan dans videolarının kısa sürede viral olması. Kullanıcılar özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda şarkıya eşlik eden koreografilerle eğlenceli içerikler üretmeye başladı.