Salonların, Statların Yeni Modası 'Pode Sentar' Oldu
Müzik ve dans akımları zaman zaman spor sahalarında yanıt buluyor ve daha geniş kitlelere yayılıyor. Bir dönem Holosko ve Gangnam Style bütünleşmiş, bu Slovak futbolcunun gol müziği haline gelmişti. En önemlisi de bu akımlar anlık da olmuyor. Bazen bir yıl öncenin bazen maziden gelen bir sesin bile akım halini aldığını gördük. Şu sıralarda salonlarda ve statlarda yeni bir ses yükselmeye başladı. Pode Sentar ve Pode Sentar dansı...
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Galatasaraylı futbolcular her yerde bu şarkıyı dinliyor.
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Melisa Vargas'ın da favorisi...
Şarkının ismi bambaşka...
Tribünlerde de aynı ses...
Tüm dünyayı saran bu etkinin sebebi ise yine TikTok!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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