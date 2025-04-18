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Fırat Aydınus Genç Hakem Mehmet Türkmen'e Sert Eleştiriler Getirdi

Fırat Aydınus Genç Hakem Mehmet Türkmen'e Sert Eleştiriler Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 00:17

Galatasaray, evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerken maçın hakemi Mehmet Türkmen'di. Genç hakeme TFF'nin önem verdiği bilinirken, Fırat Aydınus da sık sık bu konuya dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor. 

Aydınus bu kez Türkmen'in verdikten sonra VAR'dan iptal ettiği penaltı üzerinden sert eleştiriler yaptı.

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Ligin genç hakemlerinden Mehmet Türkmen çok sayıda maçta boy gösteriyor.

Ligin genç hakemlerinden Mehmet Türkmen çok sayıda maçta boy gösteriyor.

Sezon başı Mourinho'nun övgülerini alan Mehmet Türkmen, TFF tarafından da destekleniyor. Genç hakem görev aldığı maçlarda zaman zaman eleştiriliyor. En ağır eleştiriler de eski bir hakem olan Fırat Aydınus'tan geliyor.

Aydınus, Türkmen için "Hakemliği bilmiyor" dedi.

Aydınus, Türkmen için "Hakemliği bilmiyor" dedi.

Fırat Aydınus, penaltı verilen ve VAR'dan dönen penaltıyı masaya yatırdı. Aydınus, 'Penaltı kararını verirken görüş açısı net, mesafe de oldukça yakın. Mehmet Türkmen bu kararı verdiğinde açıkçası şaşırmadım; çünkü bugüne kadar verdiği penaltı kararları ortada. Ancak sadece bu pozisyona bakarak Mehmet Türkmen'i değerlendirmek bizi bir yere götürmez. Hakemliğin temel bilgilerine bile sahip değil. Ceza sahasında hangi oyuncuya odaklanması gerektiğini dahi bilmiyor. Aslında fazla yüklenmek de istemiyorum ama Mehmet Türkmen'in hakemlik konusunda ciddi eksikleri var.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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