Fırat Aydınus Genç Hakem Mehmet Türkmen'e Sert Eleştiriler Getirdi

Fırat Aydınus, penaltı verilen ve VAR'dan dönen penaltıyı masaya yatırdı. Aydınus, 'Penaltı kararını verirken görüş açısı net, mesafe de oldukça yakın. Mehmet Türkmen bu kararı verdiğinde açıkçası şaşırmadım; çünkü bugüne kadar verdiği penaltı kararları ortada. Ancak sadece bu pozisyona bakarak Mehmet Türkmen'i değerlendirmek bizi bir yere götürmez. Hakemliğin temel bilgilerine bile sahip değil. Ceza sahasında hangi oyuncuya odaklanması gerektiğini dahi bilmiyor. Aslında fazla yüklenmek de istemiyorum ama Mehmet Türkmen'in hakemlik konusunda ciddi eksikleri var.' dedi.