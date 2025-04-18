Fırat Aydınus Genç Hakem Mehmet Türkmen'e Sert Eleştiriler Getirdi
Galatasaray, evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerken maçın hakemi Mehmet Türkmen'di. Genç hakeme TFF'nin önem verdiği bilinirken, Fırat Aydınus da sık sık bu konuya dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor.
Aydınus bu kez Türkmen'in verdikten sonra VAR'dan iptal ettiği penaltı üzerinden sert eleştiriler yaptı.
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Ligin genç hakemlerinden Mehmet Türkmen çok sayıda maçta boy gösteriyor.
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Aydınus, Türkmen için "Hakemliği bilmiyor" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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