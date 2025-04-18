Hatayspor-Konyaspor Maçında Aaron Boupendza Unutulmadı
Dün Süper Lig'e damga vurmuş isimlerden Aaron Boupendza'nın acı ölümüyle sarsıldık. Hatayspor'la gol krallığı yaşayan Gabonlu oyuncu lige ismini ezberletip kısa sürede ayrılmıştı.
Yolu Çin'e düşen yıldız oyuncu burada 11.kattan düşerek vefat etti. Hatayspor-Konyaspor maçında da bu sebeple duygusal anlar vardı.
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Duygusal maçta gol düellosu vardı."
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Maça Boupendza formasıyla çıktılar
Golde de andılar...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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