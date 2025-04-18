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Hatayspor-Konyaspor Maçında Aaron Boupendza Unutulmadı

Hatayspor-Konyaspor Maçında Aaron Boupendza Unutulmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 22:55 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 23:12

Dün Süper Lig'e damga vurmuş isimlerden Aaron Boupendza'nın acı ölümüyle sarsıldık. Hatayspor'la gol krallığı yaşayan Gabonlu oyuncu lige ismini ezberletip kısa sürede ayrılmıştı. 

Yolu Çin'e düşen yıldız oyuncu burada 11.kattan düşerek vefat etti. Hatayspor-Konyaspor maçında da bu sebeple duygusal anlar vardı.

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Duygusal maçta gol düellosu vardı."

Duygusal maçta gol düellosu vardı."

Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor, Konyaspor'la karşılaştı. 2-0 öne geçen Hatayspor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. 

Maça damgasını vuran olaylardan biri de Boupendza'nın anıldığı anlardı.

Maça Boupendza formasıyla çıktılar

Maça Boupendza formasıyla çıktılar

Maç öncesinde ilk 11 fotoğrafı çekilirken futbolcular hayatını kaybeden Boupendza'yı unutmadı. Gabonlu futbolcunun Hatayspor'da giydiği 9 numarayı kameralara göstererek maç fotoğrafı çektirdiler.

Golde de andılar...

Golde de andılar...

Maçta 2-0 öne geçen Hatayspor ilk golde de tribünlere Boupendza'nın formasını göstererek sevindi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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