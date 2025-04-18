Hatayspor-Konyaspor Maçında Aaron Boupendza Unutulmadı

Dün Süper Lig'e damga vurmuş isimlerden Aaron Boupendza'nın acı ölümüyle sarsıldık. Hatayspor'la gol krallığı yaşayan Gabonlu oyuncu lige ismini ezberletip kısa sürede ayrılmıştı.

Yolu Çin'e düşen yıldız oyuncu burada 11.kattan düşerek vefat etti. Hatayspor-Konyaspor maçında da bu sebeple duygusal anlar vardı.