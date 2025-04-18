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Maç Anlattıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan Geri Döndü

Maç Anlattıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan Geri Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 21:47

Ankara'da Aktepe Stadı'nda anlattığı maçın ardından kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, sevenlerini korkutmuştu. Ancak kaldırıldığı hastanedeki hızlı ve doğru müdahale ile yeniden aramıza dönen Arıkan bir süredir izinliydi. 

Yaklaşık 3 ay ekranlardan uzak kalan deneyimli spiker, bugün ilk kez TRTSPOR ekranlarına farklı bir heyecanla çıktı.

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Üç ay sonra ilk yayın...

Üç ay sonra ilk yayın...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmayı anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından görevine geri döndü. Arıkan’ın sağlığına kavuşarak yeniden mikrofon başına geçmesi sevenlerini sevindirdi.

Yeni bir heyecanla ekrana çıkan Arıkan duygularını paylaştı.

Yeni bir heyecanla ekrana çıkan Arıkan duygularını paylaştı.

Arıkan, 'Heyecanlıyım. Şükürle karışık, teşekkürler karışık tatlı bir heyecan yaşıyorum. Allaha binlerce kez şükrediyorum. İzleyicilerimize, takımlarımıza, taraftarlarımıza, spor severlere, TRT ailesine, aileme ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yardım ve duasının etkisi çok fazla. Ve tabi ki doktorlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Çiçek hediye edildi.

Çiçek hediye edildi.

Arıkan'a Faruk Mutkan tarafından da TRT Ailesi adına çiçek takdim etti. Erdoğan Arıkan, 35 yıldır TRT ekranlarında olduğunu 'Bugün yaşadıktan sonra böyle bir çiçeği sizden almak beni mutlu etti' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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