Maç Anlattıktan Sonra Kalp Krizi Geçiren Erdoğan Arıkan Geri Döndü
Ankara'da Aktepe Stadı'nda anlattığı maçın ardından kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan, sevenlerini korkutmuştu. Ancak kaldırıldığı hastanedeki hızlı ve doğru müdahale ile yeniden aramıza dönen Arıkan bir süredir izinliydi.
Yaklaşık 3 ay ekranlardan uzak kalan deneyimli spiker, bugün ilk kez TRTSPOR ekranlarına farklı bir heyecanla çıktı.
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Üç ay sonra ilk yayın...
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Yeni bir heyecanla ekrana çıkan Arıkan duygularını paylaştı.
Çiçek hediye edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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