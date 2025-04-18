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Avrupa'nın Yeni Peri Masalını Norveç'ten Bodø/Glimt Yazdı

Avrupa'nın Yeni Peri Masalını Norveç'ten Bodø/Glimt Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 19:10

Futbol her zaman peri masallarıyla güzel bir oyun. Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğu her zaman yaşanmasa da görece güçsüz takımların dev rakiplerini yenerek yaşadıkları unutulmaz geceler birçok futbol severi büyülüyor. 

Bu peri masalını bir süredir Avrupa'da sessiz sedasız Norveç ekibi Bodø/Glimt yazıyor. Kuzey takımı dün gece Lazio'yu eledi ve yarı finale yükseldi, bize de ülke olarak bolca soru bıraktı.

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Bodø/Glimt bir süredir Avrupa'da sessiz sedasız bir rüyayı yaşıyor.

Bodø/Glimt bir süredir Avrupa'da sessiz sedasız bir rüyayı yaşıyor.

Norveç ekibi, dün gece Lazio'yu eleyerek Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ve bu başarı bir günde de olmadı. Her sene üzerine koya koya adım adım büyüdüler. 

2021-22'de Çeyrek Final, 2022-23 ve 2023-24'te Son 16 yapan takım bu sezon bir adım daha ileri gitti ve yarı finale yükseldi.

Mütevazı takım, mütevazı bütçe, büyük başarı...

Mütevazı takım, mütevazı bütçe, büyük başarı...

Bodø/Glimt, 55 bin nüfuslu Bodø şehrinin takımı. Toplam maaş bütçeleri 20 milyon Euro... Teknik direktörleri ise 900 bin Euro kazanıyor.

Evinde geçit vermiyor.

Evinde geçit vermiyor.

Bodo/Glimt son 19 maçta evinde 16 galibiyet aldı. Avrupa kupalarında en büyük avantajları ev sahibi oldukları maçlardaki futbol. Hem hava şartları hem çim imkanları onlara avantaj sağlıyor ama tüm masalı böyle açıklamak da hayli zor. 

Türkiye'den bu başarıyı izleyenler bizim takımlarımızın durumunu sorgulamadan edemedi.

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Bonus:

Bonus:

Bodo/Glimt evinde 3-1 yendiği Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Filistin'e bağışlayarak uluslararası kamuoyunda da büyük beğeni kazanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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