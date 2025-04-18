Avrupa'nın Yeni Peri Masalını Norveç'ten Bodø/Glimt Yazdı
Futbol her zaman peri masallarıyla güzel bir oyun. Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğu her zaman yaşanmasa da görece güçsüz takımların dev rakiplerini yenerek yaşadıkları unutulmaz geceler birçok futbol severi büyülüyor.
Bu peri masalını bir süredir Avrupa'da sessiz sedasız Norveç ekibi Bodø/Glimt yazıyor. Kuzey takımı dün gece Lazio'yu eledi ve yarı finale yükseldi, bize de ülke olarak bolca soru bıraktı.
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Bodø/Glimt bir süredir Avrupa'da sessiz sedasız bir rüyayı yaşıyor.
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Mütevazı takım, mütevazı bütçe, büyük başarı...
Evinde geçit vermiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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