Avrupa'nın Yeni Peri Masalını Norveç'ten Bodø/Glimt Yazdı

Norveç ekibi, dün gece Lazio'yu eleyerek Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ve bu başarı bir günde de olmadı. Her sene üzerine koya koya adım adım büyüdüler.

2021-22'de Çeyrek Final, 2022-23 ve 2023-24'te Son 16 yapan takım bu sezon bir adım daha ileri gitti ve yarı finale yükseldi.