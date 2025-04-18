TFF Yabancı Sınırına Yaş Kurallı Yeni Güncelleme Getirdi
Türk futbolunda en çok değişen ve konuşulan meselelerden biri yabancı kuralıydı. Neredeyse her sezon değişen yabancı kuralı bir kez daha revize edilerek güncellendi. Bu kez yabancı kuralına 23 yaş altı oyuncu kriteri de eklendi. U23 kuralı bir sonraki sezon artarak devam edecek.
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Yabancı kuralı bir kez daha değişti.
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Yeni kural resmen duyuruldu.
Mavi kartla ilgili bilgi verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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