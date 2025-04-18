TFF Yabancı Sınırına Yaş Kurallı Yeni Güncelleme Getirdi

Yeni kural bir süredir kulis bilgisi olarak konuşulurken TFF de nihayet kamuoyu ile paylaştı.

Yeni kurala göre A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.

En az 2 yabancı oyuncunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak. 2026-27 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4 tanesinin 01.01.2004 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.