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TFF Yabancı Sınırına Yaş Kurallı Yeni Güncelleme Getirdi

TFF Yabancı Sınırına Yaş Kurallı Yeni Güncelleme Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 18:11

Türk futbolunda en çok değişen ve konuşulan meselelerden biri yabancı kuralıydı. Neredeyse her sezon değişen yabancı kuralı bir kez daha revize edilerek güncellendi. Bu kez yabancı kuralına 23 yaş altı oyuncu kriteri de eklendi. U23 kuralı bir sonraki sezon artarak devam edecek.

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Yabancı kuralı bir kez daha değişti.

Yabancı kuralı bir kez daha değişti.

Yabancı kuralı son on sezonda 7 kez değişti. Bu sistemle uzun süre gitme temennilerinin ardından yeniden bu sistemde güncellemeye gidildi. Güncellemeye U23 kategorisi eklenirken, bu yaş sınırının kademeli olarak artırılacağı açıklandı.

Yeni kural resmen duyuruldu.

Yeni kural resmen duyuruldu.

Yeni kural bir süredir kulis bilgisi olarak konuşulurken TFF de nihayet kamuoyu ile paylaştı. 

Yeni kurala göre A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.

En az 2 yabancı oyuncunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak. 2026-27 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4 tanesinin 01.01.2004 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

Mavi kartla ilgili bilgi verildi.

Mavi kartla ilgili bilgi verildi.

Takımların Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcu hakları vardı. Bu oyuncular da sözleşmeleri bittiğinde yenilenmek ya da transfer edilmek istenirse yabancı statüde oynayacaklar.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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