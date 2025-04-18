Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun Takım Arkadaşı Buffon'la İlgili Bahis İtirafı

Fagioli, Tonali, Zaniolo gibi yıldız isimlerin adının geçtiği skandal bu kez kumar merkezli bir operasyon. Üç oyuncunun yanı sıra aktif olarak futbol oynayan isimler de bu operasyonda soruşturma geçirdi. Ancak bugün ortaya çıkan olay gösterdi ki bu olay hiç de yeni bir alışkanlık değil.