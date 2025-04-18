Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun Takım Arkadaşı Buffon'la İlgili Bahis İtirafı
İtalya futbolu bir süredir yeniden bahis skandalı ile çalkalanıyor. Ünlü futbolcuların hesap hareketleri ifşa olurken tek tesellileri futbolcuların bahislerini futbol dışı branşlarda oynamaları. Genellikle kumar sitelerinde takıldıkları görülen futbolcular adına her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.
Tüm bunlar yaşanırken Felipe Melo'dan da eski takım arkadaşı Buffon'la ilgili bir itiraf geldi.
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İtalya bir kez daha bahis skandalıyla sarsıldı.
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Felipe Melo, eski takım arkadaşı Gianluigi Buffon'u anlattı.
Juventus'un adı şike operasyonunda da geçmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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