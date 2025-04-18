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Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun Takım Arkadaşı Buffon'la İlgili Bahis İtirafı

Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun Takım Arkadaşı Buffon'la İlgili Bahis İtirafı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 17:29 Son Güncelleme: 18.04.2025 - 17:40

İtalya futbolu bir süredir yeniden bahis skandalı ile çalkalanıyor. Ünlü futbolcuların hesap hareketleri ifşa olurken tek tesellileri futbolcuların bahislerini futbol dışı branşlarda oynamaları. Genellikle kumar sitelerinde takıldıkları görülen futbolcular adına her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. 

Tüm bunlar yaşanırken Felipe Melo'dan da eski takım arkadaşı Buffon'la ilgili bir itiraf geldi.

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İtalya bir kez daha bahis skandalıyla sarsıldı.

İtalya bir kez daha bahis skandalıyla sarsıldı.

Fagioli, Tonali, Zaniolo gibi yıldız isimlerin adının geçtiği skandal bu kez kumar merkezli bir operasyon. Üç oyuncunun yanı sıra aktif olarak futbol oynayan isimler de bu operasyonda soruşturma geçirdi. Ancak bugün ortaya çıkan olay gösterdi ki bu olay hiç de yeni bir alışkanlık değil.

Felipe Melo, eski takım arkadaşı Gianluigi Buffon'u anlattı.

Felipe Melo, eski takım arkadaşı Gianluigi Buffon'u anlattı.

Brezilyalı eski futbolcu, İtalya'da oynadığı günlerde takım arkadaşı Buffon'un bahis yaptığını kendisinden de tüyolar istediğini söyledi. Melo, 'Bana Brezilya Serie C maçlarını sordu' dedi.

Juventus'un adı şike operasyonunda da geçmişti.

Juventus'un adı şike operasyonunda da geçmişti.

Felipe Melo, kaleci Buffon'un bunu alışkannlık haline getirdiğini şu sözlerle anlattı: 

'Juventus'ta oynadığım dönemde Torino'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan ve sineması da olan bir otelde kalıyorduk. Sinemaya gittiğimizde Buffon bahis oynardı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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