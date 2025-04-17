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Benfica, Galatasaray'dan Milli Futbolcuyu Gözüne Kestirdi

Benfica, Galatasaray'dan Milli Futbolcuyu Gözüne Kestirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.04.2025 - 17:26

Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlarken Portekiz basınından transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminini son günlerinde Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica, aynı hamleyi Yunus Akgün için uygulamanın peşinde.

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Benfica, serbest kalma maddesini ödeyerek Yunus'u transfer etmek istiyor

Benfica, serbest kalma maddesini ödeyerek Yunus'u transfer etmek istiyor

Portekiz basnından Correio da Manha'nın haberine göre, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, kadrosuna üçüncü bir Türk oyunca imza attırmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin, Akgün'ün 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Yeni sözleşmede anlaşıldığı iddası

Yeni sözleşmede anlaşıldığı iddası

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray, Yunus Akgün ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Haberde, yönetimin oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu ve Yunus’un bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Kerem için 12 milyon euro ödemişlerdi

Kerem için 12 milyon euro ödemişlerdi

2024 yazınının son günlerinde Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılma kararı almış, Benfica milli oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı. Benfica'nın Galatasaray'a ödediği bonservis ücreti 12 milyon euroydu. Bu tutar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça düşük bulunmuştu. Resmi imzaların atılmasıyla Kerem'in sözleşmesine 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyulduğu açıklanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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