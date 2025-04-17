Benfica, Galatasaray'dan Milli Futbolcuyu Gözüne Kestirdi

Portekiz basnından Correio da Manha'nın haberine göre, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, kadrosuna üçüncü bir Türk oyunca imza attırmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin, Akgün'ün 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.