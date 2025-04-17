Benfica, Galatasaray'dan Milli Futbolcuyu Gözüne Kestirdi
Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlarken Portekiz basınından transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminini son günlerinde Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica, aynı hamleyi Yunus Akgün için uygulamanın peşinde.
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Benfica, serbest kalma maddesini ödeyerek Yunus'u transfer etmek istiyor
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Yeni sözleşmede anlaşıldığı iddası
Kerem için 12 milyon euro ödemişlerdi
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