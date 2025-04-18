Romain Saiss, Beşiktaş Dönemiyle İlgili Şenol Güneş'e Ağır Sözler Söyledi
Romain Saiss, hem kağıt üzerinde hem de sahada Beşiktaş'ın son dönemde dikkat çeken iyi transferlerinden biriydi. Faslı yıldız Dünya Kupası'nda da performansıyla hayli dikkat çekmişti. Ancak ayrılık süreci hoş olmadı. Saiss, Şenol Güneş'in basına yaptığı açıklamalara kırgın bir şekilde kulübe veda etti. Güneş, Saiss'in milli takımda sakat sakat oynadığını ama Beşiktaş için fedakarlık yapmadığını bazen ima ediyor bazen açık açık söylüyordu. Yıllar sonra Saiss'ten konuyla ilgili açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Saiss haklı. Hayatımda şenol kadar aşağılık adam az gördüm. Başarısız, vicdansız bir yalancı