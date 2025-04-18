Romain Saiss, Beşiktaş Dönemiyle İlgili Şenol Güneş'e Ağır Sözler Söyledi

Le Club Des 5’e konuşan Romain Saiss, Şenol Güneş’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Saiss, 'Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynadığım için Şenol Güneş beni medya önünde defalarca eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. O an adeta bir aktör gibiydi! Bana, ‘Kameralar karşısında kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de ülkem için aynı şeyi yapardım’ dedi. Bu iki yüzlü yaklaşım beni derinden sarstı' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.