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Romain Saiss, Beşiktaş Dönemiyle İlgili Şenol Güneş'e Ağır Sözler Söyledi

Romain Saiss, Beşiktaş Dönemiyle İlgili Şenol Güneş'e Ağır Sözler Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 20:06

Romain Saiss, hem kağıt üzerinde hem de sahada Beşiktaş'ın son dönemde dikkat çeken iyi transferlerinden biriydi. Faslı yıldız Dünya Kupası'nda da performansıyla hayli dikkat çekmişti. Ancak ayrılık süreci hoş olmadı. Saiss, Şenol Güneş'in basına yaptığı açıklamalara kırgın bir şekilde kulübe veda etti. Güneş, Saiss'in milli takımda sakat sakat oynadığını ama Beşiktaş için fedakarlık yapmadığını bazen ima ediyor bazen açık açık söylüyordu. Yıllar sonra Saiss'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

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Romain Saiss, siyah beyazlılara küskün ayrıldı.

Romain Saiss, siyah beyazlılara küskün ayrıldı.

Kariyerine Katar temsilcisi Al-Sadd'da devam eden Faslı savunmacı Romain Saiss, Beşiktaş’taki dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak teknik direktör Şenol Güneş’i sert sözlerle eleştirdi. Saiss, 2022 Dünya Kupası sırasında sakat olmasına rağmen sahada yer aldığını ve sonrasında medyada hedef haline geldiğini belirterek, bu durumun arkasında Şenol Güneş’in olduğunu iddia etti.

Saiss, Güneş'i iki yüzlü olmakla suçladı.

Saiss, Güneş'i iki yüzlü olmakla suçladı.

Le Club Des 5’e konuşan Romain Saiss, Şenol Güneş’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Saiss, 'Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynadığım için Şenol Güneş beni medya önünde defalarca eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. O an adeta bir aktör gibiydi! Bana, ‘Kameralar karşısında kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de ülkem için aynı şeyi yapardım’ dedi. Bu iki yüzlü yaklaşım beni derinden sarstı' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Köprüleri atan görüşme oldu.

Köprüleri atan görüşme oldu.

Bu diyalogların ardından Şenol Güneş ile bağları kopan Saiss, Güneş'in kendisine forma vermediğini söyledi. 

Beşiktaş kariyeri 1 sezon süren Romain Saiss, siyah-beyazlı formayla 26 maça çıkmış ve 1 gol - 2 asist üretmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Saiss haklı. Hayatımda şenol kadar aşağılık adam az gördüm. Başarısız, vicdansız bir yalancı