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Euroleague'da Normal Sezonun İlk 5'i Açıklandı

Euroleague'da Normal Sezonun İlk 5'i Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 21:04

Euroleague'de normal sezon tamamlandı. Play Off dönemine girilirken normal sezonun ilk beşi de açıklandı. Euroleague'de sezonun beşi ortak bir oylama sistemiyle belirleniyor. Başantrenörler (yüzde 35), takım kaptanları (yüzde 35), medya (yüzde 20) ve taraftarların (yüzde 10) oylarıyla seçilen kadroya bu sezon Fenerbahçe Beko'dan da bir isim dahil oldu.

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Euroleague'de normal sezon tamamlandı.

Euroleague'de normal sezon tamamlandı.

Euroleague'de normal sezon tamamlandı ve Play Off eşleşmeleri belli oldu. Başantrenörler, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla sezonun bitişiyle birlikte ilk beş oyuncu seçildi. Seçilenler arasında Fenerbahçe'den de bir isim yer aldı. 

İşte ilk 5:

TJ Shorts - Paris Basket

TJ Shorts - Paris Basket

Kendrick Nunn - Panathinaikos AKTOR

Kendrick Nunn - Panathinaikos AKTOR

Carsen Edwards - Bayern Münih

Carsen Edwards - Bayern Münih

Nigel-Hayes Davis - Fenerbahçe BEKO

Nigel-Hayes Davis - Fenerbahçe BEKO
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Sasha Vezenkov - Olympiakos

Sasha Vezenkov - Olympiakos

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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