Euroleague'da Normal Sezonun İlk 5'i Açıklandı
Euroleague'de normal sezon tamamlandı. Play Off dönemine girilirken normal sezonun ilk beşi de açıklandı. Euroleague'de sezonun beşi ortak bir oylama sistemiyle belirleniyor. Başantrenörler (yüzde 35), takım kaptanları (yüzde 35), medya (yüzde 20) ve taraftarların (yüzde 10) oylarıyla seçilen kadroya bu sezon Fenerbahçe Beko'dan da bir isim dahil oldu.
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Euroleague'de normal sezon tamamlandı.
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TJ Shorts - Paris Basket
Kendrick Nunn - Panathinaikos AKTOR
Carsen Edwards - Bayern Münih
Nigel-Hayes Davis - Fenerbahçe BEKO
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Sasha Vezenkov - Olympiakos
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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