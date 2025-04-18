Euroleague'da Normal Sezonun İlk 5'i Açıklandı

Euroleague'de normal sezon tamamlandı. Play Off dönemine girilirken normal sezonun ilk beşi de açıklandı. Euroleague'de sezonun beşi ortak bir oylama sistemiyle belirleniyor. Başantrenörler (yüzde 35), takım kaptanları (yüzde 35), medya (yüzde 20) ve taraftarların (yüzde 10) oylarıyla seçilen kadroya bu sezon Fenerbahçe Beko'dan da bir isim dahil oldu.