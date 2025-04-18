Galatasaray Evinde Bodrumspor'u Yıldızlarıyla Geçti: 2-0

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Bodrum FK’yi ağırlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son Samsunspor maçının 11’ine yalnızca bir değişiklik yaparak cezalı Rolland Sallai’nin yerine Frankowski’yi sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla haftaya lider girerken, Elias Jelert ve Kaan Ayhan da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Alvaro Morata ise üst üste üçüncü maçta da yedek soyundu.

Maç öncesi Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Fenerbahçe maçındaki centilmen davranışları nedeniyle TFF Fair Play ödülüne layık görüldü. Ödülünü, karşılaşma öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal’dan aldı. Günay’ın ödülü, taraftarlar tarafından büyük alkışla karşılandı.

RAMS Park’taki mücadele, 50 bine yakın taraftarın önünde oynanırken Galatasaray, 35 gün aradan sonra evinde sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu süre zarfında 2 lig ve 1 kupa maçını deplasmanda oynamıştı. Taraftar desteğini yeniden arkasına alan Galatasaray, puan farkını korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.