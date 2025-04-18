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Galatasaray Evinde Bodrumspor'u Yıldızlarıyla Geçti: 2-0

Galatasaray Evinde Bodrumspor'u Yıldızlarıyla Geçti: 2-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2025 - 22:00

Süper Lig'de 32.haftanın açılış maçında Galatasaray, Bodrumspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar taraftarının desteğiyle rakibi karşısında rahat bir futbolla üç puanı almayı bildi. 

Golcülerin sustuğu gecede Torreira ve Davinson Sanchez sahneye çıktı.

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RAMS Park kapalı gişe...

RAMS Park kapalı gişe...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Bodrum FK’yi ağırlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son Samsunspor maçının 11’ine yalnızca bir değişiklik yaparak cezalı Rolland Sallai’nin yerine Frankowski’yi sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla haftaya lider girerken, Elias Jelert ve Kaan Ayhan da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Alvaro Morata ise üst üste üçüncü maçta da yedek soyundu.

Maç öncesi Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Fenerbahçe maçındaki centilmen davranışları nedeniyle TFF Fair Play ödülüne layık görüldü. Ödülünü, karşılaşma öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal’dan aldı. Günay’ın ödülü, taraftarlar tarafından büyük alkışla karşılandı.

RAMS Park’taki mücadele, 50 bine yakın taraftarın önünde oynanırken Galatasaray, 35 gün aradan sonra evinde sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu süre zarfında 2 lig ve 1 kupa maçını deplasmanda oynamıştı. Taraftar desteğini yeniden arkasına alan Galatasaray, puan farkını korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Sürpriz golcü...

Sürpriz golcü...

Her zaman yıldız golcüleriyle sonuç almayı başaran sarı kırmızılılar bu kez sürpriz golcüleriyle sonuca gitti. 

İlk yarıda Torreira'nın kafa golü devreyi 1-0 kapatırken. İkinci yarıda da bu kez stoper Davinson Sanchez sahneye çıktı.

Sarı kırmızılılar 2-0'lık rahat bir skorla rakibini yenmeyi başardı.

Maç fazlasıyla fark arttı.

Maç fazlasıyla fark arttı.

Galatasaray maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı altıya çıkarmayı başardı. 

Fenerbahçe bu hafta kritik maçta Kayserispor'u ağırlayarak farkı üçe düşürmeye çalışacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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