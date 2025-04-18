Galatasaray Evinde Bodrumspor'u Yıldızlarıyla Geçti: 2-0
Süper Lig'de 32.haftanın açılış maçında Galatasaray, Bodrumspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar taraftarının desteğiyle rakibi karşısında rahat bir futbolla üç puanı almayı bildi.
Golcülerin sustuğu gecede Torreira ve Davinson Sanchez sahneye çıktı.
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RAMS Park kapalı gişe...
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Sürpriz golcü...
Maç fazlasıyla fark arttı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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