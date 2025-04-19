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Arda'ya Müjdeli Haber: Kim Gitsin Anketinde Sonuncu Oldu

Arda'ya Müjdeli Haber: Kim Gitsin Anketinde Sonuncu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 17:50 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 17:54

Real Madrid eski kudretli günlerinin hayli uzağında. Şampiyonlar Ligi'nde 'Barnebau'da 90 dakika çok uzun sürer' mottosuyla çıktıkları maçta elendiler. Ligde Barcelona'nın gerisindeler. Ancelotti ile özellikle genç yıldızlar bir türlü uyum sağlayamadı. Tüm bunların ardından taraftar da isyanda. Taraftara 'kim gitsin' diye sorulan ankette ise ilginç sonuçlar çıktı.

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Real Madrid kötü günler geçirmeye devam ediyor.

Real Madrid kötü günler geçirmeye devam ediyor.

İspanya'nın güçlü ekibi ligde ezeli rakibi Barcelona'nın gerisine düşmekle kalmadı, erken sayılabilecek bir turda da Arsenal'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

Taraftar bu sezon oynanan futbolu da alınan sonuçları da beğenmiyor.

Basın da faturayı keseceği isimler arıyor.

Basın da faturayı keseceği isimler arıyor.

İspanya'da yayın yapan AS Marca, Real Madrid taraftarına 'sezon sonu kimlerle yollar ayrılmalı?' diye sordu. Kim gitsin anketinde ilginç sonuçlar çıkarken Arda'ya da sevindirici bir haber geldi.

"Kim gitsin?" anketi sonuçlandı

"Kim gitsin?" anketi sonuçlandı

%14 ile Lucas Vazquez ve David Alaba listede ilk sırada yer alıyor. Madrid taraftarı iki isimin yaz aylarında kulüpten yollanması gerektiğini düşünüyor. 

Yapılan ankette Real Madridli taraftarların takımda görmek istemediği isimler arasında Vinicius Junior da yer aldı ve Brezilyalı yıldız oyların yüzde 9’unu aldı. En çok tepki gören isim ise yüzde 10 oyla Mendy olurken, onun da gönderilmesi isteniyor. Modric’in ayrılmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 7’de kaldı. Tchouameni ile Fran Garcia arasında ayrılmalı diyenlerin oranı yüzde 5’te kalırken, Rodrygo'nun gönderilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı 9 bin 820 olarak kayıtlara geçti.

Arda sonuncu oldu.

Arda sonuncu oldu.

55 bin oyun kullanıldığı ankette Arda Güler onuncu sırada kalarak ankette son sırada yer aldı. Arda'nın gitmesi gerektiğini düşünen 8 bin 296 kişi ankette yüzde üçlük dilime denk geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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