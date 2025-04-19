Arda'ya Müjdeli Haber: Kim Gitsin Anketinde Sonuncu Oldu

%14 ile Lucas Vazquez ve David Alaba listede ilk sırada yer alıyor. Madrid taraftarı iki isimin yaz aylarında kulüpten yollanması gerektiğini düşünüyor.

Yapılan ankette Real Madridli taraftarların takımda görmek istemediği isimler arasında Vinicius Junior da yer aldı ve Brezilyalı yıldız oyların yüzde 9’unu aldı. En çok tepki gören isim ise yüzde 10 oyla Mendy olurken, onun da gönderilmesi isteniyor. Modric’in ayrılmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 7’de kaldı. Tchouameni ile Fran Garcia arasında ayrılmalı diyenlerin oranı yüzde 5’te kalırken, Rodrygo'nun gönderilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı 9 bin 820 olarak kayıtlara geçti.