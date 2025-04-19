Arda'ya Müjdeli Haber: Kim Gitsin Anketinde Sonuncu Oldu
Real Madrid eski kudretli günlerinin hayli uzağında. Şampiyonlar Ligi'nde 'Barnebau'da 90 dakika çok uzun sürer' mottosuyla çıktıkları maçta elendiler. Ligde Barcelona'nın gerisindeler. Ancelotti ile özellikle genç yıldızlar bir türlü uyum sağlayamadı. Tüm bunların ardından taraftar da isyanda. Taraftara 'kim gitsin' diye sorulan ankette ise ilginç sonuçlar çıktı.
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Real Madrid kötü günler geçirmeye devam ediyor.
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Basın da faturayı keseceği isimler arıyor.
"Kim gitsin?" anketi sonuçlandı
Arda sonuncu oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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