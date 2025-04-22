İtalyan Mutfağından Esinlenerek Protez Tırnak Yaptıran Influencer Akıl Tutulması Yaşattı

Nail art sektörü popülerliğine tam gaz devam ediyor. Kimileri kalıcı oje, kimileriyse protez tırnak tercih ederken ön plana çıkan şey ise tırnaklara yapılan süsler. Aspenya adlı influencer da protez tırnaklarıyla sıkça gündem oluyor. Çünkü tercih ettiği tırnak modelleri pek de alışık olduğumuz türden değil. Şimdiyse İtalyan mutfağından esinlenerek bir nail art yaptırdı. Tırnakların günlük ihtiyaçları karşılarken zorluk yaratıp yaratmadığı merak konusu oldu. Gelin bir de birlikte bakalım!