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İtalyan Mutfağından Esinlenerek Protez Tırnak Yaptıran Influencer Akıl Tutulması Yaşattı

İtalyan Mutfağından Esinlenerek Protez Tırnak Yaptıran Influencer Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 17:59

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Nail art sektörü popülerliğine tam gaz devam ediyor. Kimileri kalıcı oje, kimileriyse protez tırnak tercih ederken ön plana çıkan şey ise tırnaklara yapılan süsler. Aspenya adlı influencer da protez tırnaklarıyla sıkça gündem oluyor. Çünkü tercih ettiği tırnak modelleri pek de alışık olduğumuz türden değil. Şimdiyse İtalyan mutfağından esinlenerek bir nail art yaptırdı. Tırnakların günlük ihtiyaçları karşılarken zorluk yaratıp yaratmadığı merak konusu oldu. Gelin bir de birlikte bakalım!

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Nail art sektörü hayatımıza girdiğinden bu yana çeşit çeşit modeller gördük.

Nail art sektörü hayatımıza girdiğinden bu yana çeşit çeşit modeller gördük.

Protez tırnaklar sayesinde kadınlar istedikleri boyda tırnaklara sahip olabiliyor. Ancak Aspenya adlı influencerın tercih ettiği boy bize kalırsa çok da kullanışlı görünmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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