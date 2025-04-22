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Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e! İstanbul’un 1983 Yılına Ait Görüntüleriyle Geçmişe Yolculuk

Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e! İstanbul’un 1983 Yılına Ait Görüntüleriyle Geçmişe Yolculuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

Arşivlerden çıkan görüntüleri izlerken zamanda yolculuk yapıyor gibi hissediyoruz. Şimdiyse @maltepesondakika adlı Instagram sayfasının paylaşımıyla karşınızdayız. 1983 yılında İstanbul’da Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e kadar yapılan bir video kaydı paylaşmalarıyla etkileşimlerle buluştular. Ne araç, ne insan trafiği… Görüntülerde sizi sakin bir İstanbul bekliyor. Şimdiki kalabalığını bir yana bırakarak gelin eski haline birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Ülkemizin değerlerinden olan şehrimizin eski hali adeta huzur veriyor.

Ülkemizin değerlerinden olan şehrimizin eski hali adeta huzur veriyor.

Turizm için önemli rol oynayan şehrimizi artık hızlı akan hayatıyla, kalabalığıyla ve trafiğiyle kabul ettik. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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