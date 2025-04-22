Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e! İstanbul’un 1983 Yılına Ait Görüntüleriyle Geçmişe Yolculuk

Arşivlerden çıkan görüntüleri izlerken zamanda yolculuk yapıyor gibi hissediyoruz. Şimdiyse @maltepesondakika adlı Instagram sayfasının paylaşımıyla karşınızdayız. 1983 yılında İstanbul’da Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e kadar yapılan bir video kaydı paylaşmalarıyla etkileşimlerle buluştular. Ne araç, ne insan trafiği… Görüntülerde sizi sakin bir İstanbul bekliyor. Şimdiki kalabalığını bir yana bırakarak gelin eski haline birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Ülkemizin değerlerinden olan şehrimizin eski hali adeta huzur veriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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