Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e! İstanbul’un 1983 Yılına Ait Görüntüleriyle Geçmişe Yolculuk

Arşivlerden çıkan görüntüleri izlerken zamanda yolculuk yapıyor gibi hissediyoruz. Şimdiyse @maltepesondakika adlı Instagram sayfasının paylaşımıyla karşınızdayız. 1983 yılında İstanbul’da Küçükyalı’dan Mecidiyeköy’e kadar yapılan bir video kaydı paylaşmalarıyla etkileşimlerle buluştular. Ne araç, ne insan trafiği… Görüntülerde sizi sakin bir İstanbul bekliyor. Şimdiki kalabalığını bir yana bırakarak gelin eski haline birlikte bakalım!