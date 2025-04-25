İnci Taneleri’nin Genç Yıldızı Yılmaz Erdoğan’la Yaşadığı O Sahneyi Anlattı

Oyunculukta uzun soluklu kariyerin önemine vurgu yapan Meydan, “Rastgele projelerde yer almak istemem. Oynanabilecek her rolü denemek istiyorum,” diyerek kariyer hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Dizinin başarısında ekip ruhunun büyük etkisi olduğunu belirten oyuncu, “Ekipteki herkes işini büyük bir özveriyle yapıyor. Kamera önündekiler de arkasındakiler de çok yetenekli. Böyle bir ortamda olmak bana da güç ve motivasyon veriyor.” dedi.