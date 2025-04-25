İnci Taneleri’nin Genç Yıldızı Yılmaz Erdoğan’la Yaşadığı O Sahneyi Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=vvHSN...
İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan'la baba oğlu canlandıran Taylan Meydan Hürriyet Youtube’tan Beste Sırapınar’a konuştu. Meydan, Erdoğan'la oynamaktan ve birlikte çektikleri ilk sahneden bahsetti. İşte, genç yıldızın samimi açıklamaları...
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İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı karakterin oğlunu oynayan Taylan Meydan, çekim sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.
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"İnci Taneleri'nde oynamak çok kolay çünkü herkes işini çok iyi biliyor."
“Yılmaz Erdoğan'la ilk sahnemiz bakışmayla başladı."
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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