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İnci Taneleri’nin Genç Yıldızı Yılmaz Erdoğan’la Yaşadığı O Sahneyi Anlattı

İnci Taneleri’nin Genç Yıldızı Yılmaz Erdoğan’la Yaşadığı O Sahneyi Anlattı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.04.2025 - 08:56

İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan'la baba oğlu canlandıran Taylan Meydan Hürriyet Youtube’tan Beste Sırapınar’a konuştu. Meydan, Erdoğan'la oynamaktan ve birlikte çektikleri ilk sahneden bahsetti. İşte, genç yıldızın samimi açıklamaları...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=vvHSN...
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İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı karakterin oğlunu oynayan Taylan Meydan, çekim sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı karakterin oğlunu oynayan Taylan Meydan, çekim sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Set atmosferinin oldukça keyifli geçtiğini belirten genç oyuncu, “Yoğun tempoyu seviyorum, bu nedenle süreç benim için çok verimli ve mutlu edici geçiyor.” ifadelerini kullandı.

"İnci Taneleri'nde oynamak çok kolay çünkü herkes işini çok iyi biliyor."

"İnci Taneleri'nde oynamak çok kolay çünkü herkes işini çok iyi biliyor."

Oyunculukta uzun soluklu kariyerin önemine vurgu yapan Meydan, “Rastgele projelerde yer almak istemem. Oynanabilecek her rolü denemek istiyorum,” diyerek kariyer hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Dizinin başarısında ekip ruhunun büyük etkisi olduğunu belirten oyuncu, “Ekipteki herkes işini büyük bir özveriyle yapıyor. Kamera önündekiler de arkasındakiler de çok yetenekli. Böyle bir ortamda olmak bana da güç ve motivasyon veriyor.” dedi.

“Yılmaz Erdoğan'la ilk sahnemiz bakışmayla başladı."

“Yılmaz Erdoğan'la ilk sahnemiz bakışmayla başladı."

Hürriyet’in YouTube kanalında Beste Sırapınar’a konuşan Meydan, Yılmaz Erdoğan’la ilk sahnesindeki duygularını da anlattı: “Onun ne hissettiğini merak ettim. Göz göze geldik, uzun uzun birbirimize baktık ve sahne başladı. Tanışma kısmını zamana yaymak istedik çünkü önceliğimiz sahneye odaklanmaktı. Yılmaz Erdoğan’ın tecrübesi o kadar etkileyici ki, ister istemez bir baba figürü gibi hissettiriyor. Üstelik beni çok da destekliyor.”

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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