Sen ve Sevgilin: Hangi İkonik Dizi Çifti Gibisiniz?
Aşk, heyecan, tutku ve biraz da drama... Evet, evet, tam da en sevdiğiniz dizi çiftlerinin yaşadığı türden. Peki hiç düşündünüz mü? Belki de siz ve sevgiliniz, izlerken nefesinizi tuttuğunuz, belki de gözyaşlarınıza hakim olamadığınız o ikonik dizi çiftlerinden birine benziyorsunuz. Sizlere, aşkınızın hangi dizi çiftini andırdığını bulmanız için bir rehber hazırladık. Belki de siz, 'Friends'ın efsane çifti Chandler ve Monica gibisiniz; aşkınızı deli dolu yaşayıp, tadını çıkarıyorsunuz. Ya da 'The Office'ın sevimli çifti Jim ve Pam gibisiniz; birbirinize olan sevginiz ve saygınızla herkesi kıskandırıyorsunuz.
Sen ve Sevgilin: Hangi İkonik Dizi Çifti Gibisiniz?
Haydiiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkinizde en önemli şey nedir?
4. Tartışmalarınız genellikle nasıl biter?
5. Sevgilinle en çok ne yapmaktan keyif alırsınız?
6. Sevgilin seni en çok ne zaman etkiledi?
7. Birlikte bir tatil planlıyorsunuz. Neresi?
8. İdeal çift tanımın?
9. Birlikte en çok hangi film türünü izlersiniz?
10. Son olarak birlikte güçlü bir çift misiniz?
Ted ve Robin
Jon Snow ve Daenerys Targaryen
Chandler ve Monica
Jim ve Pam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın