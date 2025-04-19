Aşk, heyecan, tutku ve biraz da drama... Evet, evet, tam da en sevdiğiniz dizi çiftlerinin yaşadığı türden. Peki hiç düşündünüz mü? Belki de siz ve sevgiliniz, izlerken nefesinizi tuttuğunuz, belki de gözyaşlarınıza hakim olamadığınız o ikonik dizi çiftlerinden birine benziyorsunuz. Sizlere, aşkınızın hangi dizi çiftini andırdığını bulmanız için bir rehber hazırladık. Belki de siz, 'Friends'ın efsane çifti Chandler ve Monica gibisiniz; aşkınızı deli dolu yaşayıp, tadını çıkarıyorsunuz. Ya da 'The Office'ın sevimli çifti Jim ve Pam gibisiniz; birbirinize olan sevginiz ve saygınızla herkesi kıskandırıyorsunuz.

Sen ve Sevgilin: Hangi İkonik Dizi Çifti Gibisiniz?

Haydiiii!