Ruhsal Durumunun Hangi Seviyesindesin?
Biraz durup kendimizi dinlemek, ruhsal durumumuzu anlamak ve değerlendirmek çoğu zaman hayatın hızlı temposunda unuttuğumuz bir detay olabiliyor. Ancak unutma ki, ruhsal sağlığın da bedensel sağlığın kadar önemli. Kendi iç dünyamıza dair farkındalığımızı artırmak, yaşam kalitemizi yükseltmek için atabileceğimiz en önemli adımlardan biri. Belki de bugün kendini biraz melankolik veya stresli hissediyorsun. Her ne hissediyorsan, bunu kabullenmek ve anlamak önemli. Unutma, her duygu geçici ve her duygu deneyimi, senin eşsiz yolculuğunun bir parçası.
Ruhsal Durumunun Hangi Seviyedesin?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Sosyal etkinliklere katılmaya ne kadar heveslisin?
5. Düşüncelerinde nasıl bir hız ve yoğunluk var?
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6. Uyku düzenin nasıl?
7. Son zamanlarda stres seviyen nasıl?
8. Fiziksel sağlığın nasıl?
9. Kendine güvenin ne durumda?
10. Son olarak hobilerine ve ilgi alanlarına ne kadar vakit ayırabiliyorsun?
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Ruhsal durumun iyi seviyede!
Ruhsal durumun orta seviyede!
Ruhsal durumun kötü seviyede!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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