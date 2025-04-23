Doğum Tarihine Göre Senin Kısmetin Yüzde Kaç Kapalı?
Hazırsan, gökyüzünün gizemli ve büyülü dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz! Bu yolculukta doğum tarihinin gizli anlamlarını, yıldızların senin için neler söylediğini ve en önemlisi, kısmetinin yüzde kaç kapalı olduğunu öğreneceksin. Önüne çıkan fırsatları sen reddetmiyorsun. Onlar olmamak için bir sebep buluyor. Senin kısmetinde yoksa ne kadar istersen iste o şey gerçekleşmiyor.
Doğum Tarihine Göre Senin Kısmetin Yüzde Kaç Kapalı?
Hazırsan;
Başlayalım
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Öncelikle doğduğun günü seçer misin?
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Şimdi de doğduğun ayı seçer misin?
Son olarak doğduğun yılı öğrenelim!
Senin kısmetin %50 kapalı!
Senin kısmetin %20 kapalı!
Senin kısmetin %80 kapalı!
Senin kısmetin %90 kapalı!
Senin kısmetin %40 kapalı!
Senin kısmetin %35 kapalı!
Senin kısmetin %95 kapalı!
Senin kısmetin %85 kapalı!
Senin kısmetin %60 kapalı!
Senin kısmetin %70 kapalı!
Senin kısmetin %65 kapalı!
Senin kısmetin %25 kapalı!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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