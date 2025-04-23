Doğum Tarihine Göre Senin Kısmetin Yüzde Kaç Kapalı?

Bazen evren seni biraz geri çeker ki, daha büyük bir sıçrayış yapabilesin. Belki de bu kapanıklık, senin enerjini korumak, seni yanlış insanlardan ya da erken olacak başarılardan uzak tutmak için var. Şu anda atmak istediğin adımlar atılsa bile, belki seni mutlu etmeyeceklerdi. Ama o %5 var ya… işte bütün mesele orada. O minicik açıklık, ihtiyacın olan anahtar olabilir. Belki biriyle yapacağın bir konuşma, bir gece aniden gelen bir ilham, ya da kalbinden geçen temiz bir dua…