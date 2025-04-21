Hangi Dinozor Türüsün?
Heyecanla beklediğin, sana en çok benzeyen dinozor türünü öğrenme zamanı geldi! Bu yolculukta belki de kendini bir T-Rex gibi güçlü ve hükmetme arzusuyla dolu hissedeceksin ya da belki de bir Brachiosaurus gibi sakin, huzurlu ve doğayla iç içe olmayı seven biri olduğunu fark edeceksin. Dinozorlar, tarih öncesi dönemlerin en heyecan verici ve gizemli canlıları. Onların dünyasına dalıp, hangi dinozor türüne en çok benzediğini keşfetmek için bu yazıyı okumaya devam et. Kim bilir, belki de içinde bir Velociraptor'un hızı ve çevikliği ya da bir Triceratops'un dayanıklılığı ve kararlılığı vardır.
Hangi Dinozor Türüsün?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk işin ne olurdu?
4. En sevdiğin doğa ortamı hangisi?
5. Kalabalıklar hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Hangi süper güce sahip olmak isterdin?
7. En çok hangi özelliğinle tanınırsın?
8. Bir arkadaşın zor durumda kalırsa hemen yardım eder misin?
9. En sevdiğin atıştırmalık türü nedir?
10. Son olarak sosyal ortamları sever misin?
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T. Rex
Stegosaurus
Velociraptor
Triceratops
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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