İçindeki Psikopatlık Seviyesi Yüzde Kaç?
Birçoğumuz psikopat kelimesini duyduğumuzda, hemen aklımıza korku filmlerindeki korkunç karakterler gelir. Ancak, psikopatlık, toplumun geneli tarafından anlaşıldığı kadar basit ve korkutucu bir kavram değil. Peki, hiç düşündünüz mü? Belki de içimizde bir yerlerde, belki de daha derinlerde, bir psikopatlık seviyesi var olabilir. Kendi psikopatlık seviyenizi merak ediyor musunuz?
İçindeki Psikopatlık Seviyesi Yüzde Kaç?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sokakta yürürken biri yanlışlıkla omzuna çarpıyor. Ne tepki verirsin?
4. Patronun seni haksız yere azarladı. Ne yaparsın?
5. İnsanların duygusal zaaflarını fark ettiğinde ne hissedersin?
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6. Kalabalık içinde biri ağlarken ne hissedersin?
7. İnsanlar sana karşı dürüst olmadığında...
8. Sevgilin seni terk etti. İlk tepkin?
9. İnsanları hızlı analiz etme yeteneğin var mı?
10. Son olarak bir hata yaptığında bunu kabul etmek senin için…
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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