Senin duyguların yüzeyde görünmez. Sakin, kontrollü ve buz gibi. Coşkuya pek yer yok sende, çünkü sen duygularını yaşamakla değil, onlara hükmetmekle ilgilisin. Acıya da sevinç kadar mesafeli durursun; her ikisi de seni zayıf düşürmesin diye. Empatiyi tanıyorsun, hatta herkesten daha iyi biliyorsun. Ama bu seni daha nazik yapmaz. Sen empatiyi bir bağ kurma aracı olarak değil, stratejik bir yetenek olarak kullanırsın. Karşındakinin ne hissettiğini anlaman, onun sınırlarını ve zaaflarını görmeni sağlar. Ve sen bu bilgiyi elinde tutmayı seversin. İnsan davranışlarını analiz etmek artık senin için çocuk oyuncağı. Sen çözümlemeyi çoktan geçtin; şimdi onları yönlendirmekle meşgulsün. Bir cümleyle birinin aklını karıştırabilir, bir bakışla kararlarını etkileyebilirsin. Oyunları kurmazsın, çünkü çoğu zaman oyun zaten sensindir. Bir dizide kötü karakter olsan bile, izleyenler en çok seni severdi. Çünkü sen sadece karanlık değilsin, gerçekçisin. Maskesizsin. Ve içindeki o kontrollü tehlike, seni hem korkutucu hem de büyüleyici kılıyor. İnsanlar seni izlerken hem hayran kalır, hem kendini korumaya çalışır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, etkinden kurtulamazlar.