Bir Hayvan Seç Seni Sen Yapan Özelliği Söyleyelim!

Birçok insan yüzeyde var olur, birçok insan maskelerle yürür, ama sen… sen o maskeleri bir kenara koyar ve gerçek olanı, kendini, olduğu gibi gösterirsin. İşte seni sen yapan şey tam olarak bu; samimiyetin. Çünkü samimiyet, hiçbir şeyin saklanmadığı, her şeyin olduğu gibi kabul edildiği bir yolda yürümek demektir. Ve bu yol, seni başka tüm insanlardan ayıran en önemli özelliktir. Senin samimiyetin, dış görünüşünle, yaptığın şeylerle değil, kalbinde taşıdığın niyetle ilgilidir. Her adımında, her sözünde, her bakışında, içindeki dürüstlük var. İnsanlar seni tanıdıklarında ne bekleyeceklerini bilirler, çünkü sen olduğun gibi, tam da kendin olarak kalırsın. Kendi duygularını, düşüncelerini saklamak yerine, dışa vurur ve bunu en saf halinle yaparsın. Ve işte bu samimiyetin, çevrendekilerde derin bir güven yaratır. Samimi bir insan, kalbini açabilen insandır; kimseyi yargılamadan, sadece anlamaya çalışır. Seninle olmak, insanların rahat hissetmesine, kendilerini olduğu gibi ifade edebilmesine olanak tanır. Senin yanında, kimse rol yapmak zorunda kalmaz, çünkü sen her zaman açık ve gerçek olmayı seçersin. Samimiyetin, bazen ağır gelen bir yük değil, aksine bir hafifliktir. Gizlemek zorunda kalmazsın. Ne hissettiğini ve düşündüğünü açıkça dile getirebilirsin, çünkü senin içinde yalan yoktur. İnsanlar seninle olduğunda, gerçek bir bağ kurarlar. Seninle konuşmak, seni dinlemek, seninle vakit geçirmek insanlar için bir güven hissi yaratır. Çünkü sen onların kalbini görürsün, sadece kelimelerine değil, ruhlarına da hitap edersin. Bazen samimiyet, zor kararlar almak, bazen yanlış anlamalarla yüzleşmek demek olabilir. Ama sen bu yolu, doğruluğun ve içindeki dürüstlükle yürürsün. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar karmaşık görünürse görünsün, sen gerçeği savunur, neyin doğru olduğuna inanıyorsan onu söyler ve o doğrultuda hareket edersin.