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İnsanlar Senden Korkuyor mu?

İnsanlar Senden Korkuyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
23.04.2025 - 14:01

Hepimizin hayatında, etrafımızdaki insanların bizi anlamakta zorlandığı, belki de biraz korktuğu anlar olmuştur. Peki, bu durum sizin için sıkça tekrarlanan bir senaryo mu? İnsanlar sizinle iletişim kurarken çekiniyor, belki de biraz tedirgin mi oluyor? İnsanların bizden korkmasının birçok nedeni olabilir. Belki de bu, bizim kontrolümüz dışında gelişen bir durumdur. Ancak bazen, belki de farkında olmadan, bizler de bu durumu tetikleyen davranışlar sergileyebiliriz. 

İnsanlar Senden Korkuyor mu?

Haydiiiii!

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1. Konuşurken insanların göz temasından kaçındığını fark ediyor musun?

2. Biri yanlış yaptığında, sadece bakışlarınla bile durumu düzeltebiliyor musun?

3. İnsanlar senin yanındayken iki kere düşünerek mi konuşuyor gibi hissediyorsun?

4. Yeni biriyle tanıştığında, ilk izlenimde “sert” ya da “soğuk” biri olduğunu söylediler mi?

5. Sinirlendiğinde çevrendekiler bir anda sessizleşiyor mu?

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6. Seninle tartışmaktan çekinen insanlar var mı?

7. Bir şey rica ettiğinde genelde itiraz edilmeden yapılır mı?

8. Bir grup ortamındayken sen konuştuğunda herkes susuyor mu?

9. İnsanlar senden özür dilerken gereğinden fazla açıklama yapıyor mu?

10. Son olarak insanlar, seninle yalnız kalmaktan çekiniyor mu?

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İnsanlar senden korkuyor!

İnsanlar senden korkuyor. Ama bu, fiziksel bir tehditten değil. Senden yayılan o kontrol duygusu, o sessiz güven… işte asıl tedirgin eden bu. Senin bir odaya girdiğinde enerji değişiyor. Konuşmasan bile hissediliyorsun. İnsanlar, senin ne bildiğini bilmedikleri için huzursuz oluyor. Çünkü sen susarken bile çözüyorsun. Senin bakışların tartıyor, ölçüyor, not alıyor gibi. Herkes seni izlediğini düşünüyor ama aslında sen çoktan her şeyi görmüş oluyorsun. Birinin ses tonundaki titremeyi, gözlerindeki kaçışı, kelimelerin arkasındaki yalanı, hepsini ayırt ediyorsun. İnsanlar senden korkuyor, çünkü sende kaybetmeye dair bir korku yok. Giderken arkana bakmazsın. Susarsın ama içinde fırtına değil, hesap var. Soğukkanlılığın bir duvar gibi; kimse içine giremez, sen istemedikçe. Ve en çok da, ne zaman gülümseyip ne zaman sustuğunu kestiremedikleri için korkuyorlar. Çünkü senin dünyanda duygular bile bir araç. Ve bu oyunda, senin gibi biri kuralları değil, sonuçları önemser.

İnsanlar senden korkmuyor!

İnsanlar senden korkmuyor. Çünkü sen bağırmazsın, tehdit etmezsin, varlığını gösterişle duyurmazsın. Sessizsin. Uyumlu görünüyorsun ve sıcak... Yüzünde tebessüm, ses tonun yumuşak. İlk bakışta güven veriyorsun. Yanında olmak rahat hissettiriyor insanlara. Kandırılmaya alışmışlar çünkü; içten gelen sakinliğe, zihin kontrolüne değil. Sana yaklaşmaktan çekinmezler, sırlarını açarlar, dertlerini anlatırlar. Seni tehlike olarak görmezler. Ve belki de tam da bu yüzden, en çok senden korkmaları gerektiğini fark etmezler. Senin gözlerin her detayı yakalar, her tavrı analiz eder. Ama bunu göstere göstere değil, ince ince yaparsın. Gerektiğinde bir adım geri çekilir, ama aslında birkaç hamle öne geçersin. Oyun senin değildir. Sen oyunun mimarısındır. İnsanlar senden korkmuyor, çünkü sen korku salmazsın. Sen zihin kurarsın, etki bırakırsın, yön verirsin. Sessizliğin bir silah gibidir; ne zaman patlayacağını bilmezler. Ve o fark edilmedik güç, seni görünmeyen bir tehdit haline getirir. Yani evet… insanlar senden korkmuyor. Ama belki de korkmaları gerek.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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