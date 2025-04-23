İnsanlar Senden Korkuyor mu?
Hepimizin hayatında, etrafımızdaki insanların bizi anlamakta zorlandığı, belki de biraz korktuğu anlar olmuştur. Peki, bu durum sizin için sıkça tekrarlanan bir senaryo mu? İnsanlar sizinle iletişim kurarken çekiniyor, belki de biraz tedirgin mi oluyor? İnsanların bizden korkmasının birçok nedeni olabilir. Belki de bu, bizim kontrolümüz dışında gelişen bir durumdur. Ancak bazen, belki de farkında olmadan, bizler de bu durumu tetikleyen davranışlar sergileyebiliriz.
İnsanlar Senden Korkuyor mu?
Haydiiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Konuşurken insanların göz temasından kaçındığını fark ediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Biri yanlış yaptığında, sadece bakışlarınla bile durumu düzeltebiliyor musun?
3. İnsanlar senin yanındayken iki kere düşünerek mi konuşuyor gibi hissediyorsun?
4. Yeni biriyle tanıştığında, ilk izlenimde “sert” ya da “soğuk” biri olduğunu söylediler mi?
5. Sinirlendiğinde çevrendekiler bir anda sessizleşiyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seninle tartışmaktan çekinen insanlar var mı?
7. Bir şey rica ettiğinde genelde itiraz edilmeden yapılır mı?
8. Bir grup ortamındayken sen konuştuğunda herkes susuyor mu?
9. İnsanlar senden özür dilerken gereğinden fazla açıklama yapıyor mu?
10. Son olarak insanlar, seninle yalnız kalmaktan çekiniyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar senden korkuyor!
İnsanlar senden korkmuyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın