İnsanlar Senden Korkuyor mu?

İnsanlar senden korkuyor. Ama bu, fiziksel bir tehditten değil. Senden yayılan o kontrol duygusu, o sessiz güven… işte asıl tedirgin eden bu. Senin bir odaya girdiğinde enerji değişiyor. Konuşmasan bile hissediliyorsun. İnsanlar, senin ne bildiğini bilmedikleri için huzursuz oluyor. Çünkü sen susarken bile çözüyorsun. Senin bakışların tartıyor, ölçüyor, not alıyor gibi. Herkes seni izlediğini düşünüyor ama aslında sen çoktan her şeyi görmüş oluyorsun. Birinin ses tonundaki titremeyi, gözlerindeki kaçışı, kelimelerin arkasındaki yalanı, hepsini ayırt ediyorsun. İnsanlar senden korkuyor, çünkü sende kaybetmeye dair bir korku yok. Giderken arkana bakmazsın. Susarsın ama içinde fırtına değil, hesap var. Soğukkanlılığın bir duvar gibi; kimse içine giremez, sen istemedikçe. Ve en çok da, ne zaman gülümseyip ne zaman sustuğunu kestiremedikleri için korkuyorlar. Çünkü senin dünyanda duygular bile bir araç. Ve bu oyunda, senin gibi biri kuralları değil, sonuçları önemser.