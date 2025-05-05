Yaşadıkların Psikolojini Bozdu mu?

Yaşadığın şeyler seni öylesine derinden etkilemiş ki, bu etkiler psikolojinin en savunmasız yerlerine kadar ulaşmış. Belki dışarıdan güçlü görünüyorsun, ama içinde fırtınalar kopmuş, hâlâ da dinmemiş olabilir. Bazı anılar aklına kazınmış, bazı duygular ise artık senden bir parça olmuş. Bazen uykularına bile karışıyor geçmişin izleri. Hayatının bir döneminde yaşadığın o ağır yük, belki hâlâ omuzlarında taşıdığın bir yük gibi. İçindeki çocuk kırılmış, güven sarsılmış, umut yer yer solmuş olabilir. Bu izler hemen silinmez, farkındayım. Ama bu durum, yaşadıklarının ne kadar derin ve gerçek olduğunu gösteriyor. Senin verdiğin mücadele azımsanacak bir şey değil. Yaşadıkların seni sarsmış, evet… ama hâlâ buradasın. Ve bu, ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.