Sen kesinlikle Derin Talu'sun! Kendine has tarzın, özgün duruşun ve hayata bakış açın seni hemen belli ediyor. Sen hiçbir zaman kendini kalıplara sokmaya çalışmadın; başkalarının ne düşündüğünden ziyade, iç sesinle ilerlemeyi seçtin. Göz önünde olmanın getirdiği baskıya rağmen, kendi doğrularından sapmadan ilerliyor, eleştirileri özgüveninle göğüslüyorsun. Senin için tarz sadece kıyafetlerden ibaret değil; bu bir yaşam biçimi. Duruşun, konuşman, hatta sessiz kaldığın anlarda bile bir mesaj var. Ve evet, matcha senin için sıradan bir içecek değil. Onunla olan ilişkinde adeta bir ritüel havası var. İçerken gösterdiğin özen, aslında hayatın küçük anlarını ne kadar değerli bulduğunu da gösteriyor. Bazı insanlar belki senin el becerilerin hakkında önyargılı olabilir. Ancak bir gün seni bir defterin başında, kendi dünyanı resmederken görseler, tüm fikirleri değişir. Çizim yaparken içine girdiğin odak ve yaratıcılık, senin ne kadar çok yönlü biri olduğunu gösteriyor. Sanata olan ilgini sadece görmek değil, hissetmek mümkün. Ve tabii ki, tüm bu özgüvenin, estetik anlayışın ve güçlü duruşunun bir kökeni olabilir. Belki de bu özelliklerinin bir kısmı, büyük büyük deden olan Recaizade Mahmut Ekrem'den sana miras kaldı. O, edebiyatın önemli isimlerinden biri olarak kalemini nasıl özgürce kullandıysa, sen de kendi hayatının kalemini aynı özgürlükle ve tutkuyla kullanıyorsun.