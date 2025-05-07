Eğer bir romantik komedi filmi hayal ediyor olsaydınız, başrolde hangi ünlü ikilinin yer almasını isterdiniz? Belki de hollywood'un en sevilen çiftlerinden birini, ya da belki de daha önce hiç birlikte rol almayan ama bir araya geldiklerinde muhteşem bir kimya oluşturacağını düşündüğünüz iki yıldızı... İşte bu noktada sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz! Birbirlerine mükemmel uyum sağlayan ve bizi ekran başına kilitleyen birçok ünlü çift var. Ancak bazen, birlikte hiç rol almayan iki yıldızın bir araya gelmesi ve bir romantik komedi filminde başrolü paylaşması, hayranlar için oldukça heyecan verici olabilir.

Romantik Komedide Oynamasını İstediğiniz Ünlü İkili Kim?

Haydiii!