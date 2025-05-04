Onu Düşündüğünde Hala Canın Acıyor mu?
Bir süre önce hayatınızdan çıkan o kişi hakkında düşündüğünüzde hala kalbinizde bir sızı hissediyor musunuz? Bir zamanlar hayatınızın merkezinde olan ve şimdi sadece anılarınızda yaşayan o kişi hakkında düşündüğünüzde, hala içinizde bir acı hissettiğinizi fark ediyor olabilirsiniz. Bir zamanlar hayatınızın en önemli parçası olan bir kişiye duyduğunuz sevgi, zamanla yerini acıya bırakmış olabilir. Belki de bu kişiyle yaşadığınız anılar, artık sadece kalbinizde bir yara olarak kalmıştır. Peki, bu acıyı hala hissediyor musunuz?
Onu Düşündüğünde Hala Canın Acıyor mu?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşündüğünde ilk olarak ne hissediyorsun?
4. O kişiyi hatırladığında, kendini nasıl hissediyorsun?
5. Onu düşündüğünde geçmişteki hatalarına dair bir pişmanlık hissediyor musun?
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6. Onun seni kırdığı anları hatırladığında nasıl bir duygu içindesin?
7. Gelecekle ilgili herhangi bir umut hissediyor musun?
8. Son olarak onunla günlük hayatında sık sık karşılaşıyor musun?
Onu düşündükçe canın acıyor!
Onu düşündüğünde artık hiçbir şey hissetmiyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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