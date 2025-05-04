Onu Düşündüğünde Hala Canın Acıyor mu?

Bir zamanlar adını duyduğunda kalbinin ritmi değişirdi. Nefes alışların bile farklılaşırdı, hatıralar omzuna yük gibi binse de sen bunu aşk sanırdın. Gidişiyle içinde bir şeyler kopmuştu, belki farkında bile olmadan kendi kendine veda etmiştin. Ama zamanla… Her şey gibi o da silikleşti. Şimdi onu düşündüğünde hiçbir şey hissetmiyorsun. Ne özlem kalmış, ne de öfke. Ne geçmişe ait bir sevgi kırıntısı, ne de geleceğe dair bir pişmanlık. Boşluk var sadece. Hani fırtınalar diner ya, ardından sessizlik çöker… İşte öyle bir sessizlik var içinde. Belki de bu en ağır yük. Çünkü sevgiyle nefret arasında bir bağ vardır; ama hissizlik... O tamamen bir kopuştur. Kalbinin bir köşesi hala dolu değil ama artık boş kalmasına da aldırmıyorsun. Bu eksiklik seni rahatsız etmiyor. Ne onun için üzülüyorsun, ne de kendin için. Geçmişteki duygularına yabancılaşmışsın. “Nasıl bu kadar sevmiştim?” diye sorduğun anlar oluyor. Kendine şaşırıyorsun. Bir zamanlar onsuz yaşayamayacağını düşündüğün günleri hatırlıyor ama artık o haline acıyamıyorsun bile. Çünkü gerçekten bir şey hissetmiyorsun. Ne sevgiye benzer bir sıcaklık, ne de öfkeye benzer bir yanış... Sadece alışılmış bir ismin anımsanması gibi bir şey.