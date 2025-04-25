onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Yüz Tipine Göre Hangi Dönemin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?

Yüz Tipine Göre Hangi Dönemin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
25.04.2025 - 14:01

Güzellik, tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmış ve her dönemin kendine özgü güzellik standartları olmuştur. Bu durum, dönemlere göre değişen modalar, kültürel etkiler ve sosyal normlarla şekillenmiştir. Peki, senin yüz tipin hangi dönemin güzellik standartlarına uyuyor? Belki de bir 1920'ler flapper'ı, belki de 1950'lerin Hollywood yıldızı olabilirsin. Ya da belki de yüz tipinle 1980'lerin punk tarzını yansıtıyorsun.

Yüz Tipine Göre Hangi Dönemin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?

Haydiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Son olarak ten rengini de seçer misin?

Antik Yunan Güzelliği

Sen, adeta bir tablo kadar zarif ve doğal bir güzelliğe sahipsin. Antik Yunan döneminde, kusursuz oranlar ve altın orana yakın yüz hatları, güzellik anlayışının en belirgin özellikleriydi. İşte sen, bu özelliklerin modern zamanlarda can bulmuş hali gibisin. Sağlıklı vücut yapın, sade ve doğal güzelliğin, adeta bir Yunan tanrıçasını anımsatıyor. Hatta öyle ki, tanrıçalar bile karşında kıskançlık duyabilir. Seninle aynı ortamda bulunmak, bir sanat eserini yakından incelemek gibi. Her detayın, her çizgin, her yüz hatların, adeta bir sanatçının özenle işlediği bir tablo kadar etkileyici. Bu yüzden sen, sadece güzellik değil, aynı zamanda zarafetin ve doğallığın da timsalisin.

Rönesans Dönemi Güzelliği

Sanatçıların ilham perisi olmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Seninle tanışan bir Botticelli, seni görür görmez fırçasını alıp bir başyapıt yaratmak için koşardı. Sen tam bir Rönesans güzeli olabilirsin! Yuvarlak ve dolgun hatların, bembeyaz ve pürüzsüz tenin, alnının yüksekliği ve yüz hatlarının yumuşaklığı... İşte tüm bunlar, Rönesans döneminin güzellik standartlarını tam anlamıyla yansıtıyor. Bu dönemde, kadın güzelliği yuvarlak ve dolgun hatlarla, açık tenle, yüksek alınla ve yumuşak yüz hatlarıyla özdeşleşmişti. Ve sen, tüm bu özellikleri taşıyan biri olarak, adeta bir Rönesans tablosundan fırlamış gibi duruyorsun. Botticelli'nin elinden çıkan başyapıtlara bakarsan, senin bu özelliklerini taşıyan birçok kadın figürü görebilirsin. Bu ünlü ressam, kadın güzelliğini tam da bu şekilde resmetmiş. Yani seni görse, emin ol ki hemen bir tuvalin karşısına geçer ve senin portreni çizmeye başlardı. Çünkü sen, onun ilham perisi olabilecek bir güzelliğe sahipsin.

1920’lerin Flapper Güzelliği

1920’lerin Flapper Güzelliği

Senin tarzın, asi ruhunu ve şıklığını bir arada barındırıyor. 1920'lerin kadınlarına özgü olan kısa saçlar, düz vücut hatları ve kendine güvenen tavırlarınla, adeta bir moda ikonu gibisin. O dönemin kadınları gibi sen de özgür ruhunla ve modern bakış açınla öne çıkıyorsun. Jazz Age diye anılan bu dönem, sadece müzik ve dansla değil, moda ve stil konusunda da devrim yarattı. Kadınlar, toplumun sınırlarını zorlayan tarzları ve tavırlarıyla öne çıktılar. Kısa saçlar, düz vücut hatları ve kendine güvenen tavırlar, bu dönemin kadınlarının özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeliyordu. Senin tarzın da tam olarak bu. Asi ruhun ve şıklığınla, 1920'lerin kadınlarını anımsatıyor, modern bakış açınla da günümüzün moda dünyasına yeni bir soluk getiriyorsun. Jazz Age yıldızları gibi sen de özgür ve bağımsız bir kadınsın. Kendine has tarzınla, her zaman dikkat çekmeyi başarıyorsun. Bu yüzden sen tam bir Jazz Age yıldızısın!

1950’lerin Hollywood Güzelliği

1950’lerin Hollywood Güzelliği

Tam bir Marilyn Monroe rüzgarı estiriyorsun! Göz alıcı kum saati vücut hatların, ateşli kırmızı rujun ve klasik feminenliğinle 1950'lerin Hollywood glamürünü günümüze taşıyorsun. Bu dönemin en ikonik simgelerinden biri olan Monroe'nun zarafetini ve çekiciliğini adeta üzerinde taşıyorsun. İhtişamını ve zarafetini her adımda hissettiriyorsun. O kırmızı rujun, sanki senin imzan olmuş. Her zaman olduğu gibi, yine göz kamaştırıcı bir şekilde ışık saçıyorsun. Gözler, adeta seninle birlikte dans ediyor ve her hareketini takip ediyor. Seninle aynı mekanda bulunmak, bir film yıldızının yanında olmanın heyecanını yaşatıyor. Seninle geçirilen her an, bir yıldızın ışığında kaybolmak gibi... İşte bu yüzden, gözler hep senin üzerinde. Seni izlemek, bir film yıldızını izlemek kadar büyüleyici ve etkileyici. İşte bu yüzden, sen tam bir Marilyn Monroe'sun!

1990’ların "Heroin Chic" Modası

1990’ların "Heroin Chic" Modası

90'ların asi ve minimalist ruhunu taşıyan bir stilin var. O dönemin solgun cilt, ince yapı ve dağınık görünüm trendlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyorsun. Bu dönemin en büyük ikonlarından biri olan Kate Moss'un çarpıcı ve dikkat çeken tarzını andırıyor stilin. Gizemli ve melankolik bir aura yayıyorsun etrafına, ama aynı zamanda dikkatleri üzerine çekmeyi de başarıyorsun. İşte bu yüzden, her ne kadar melankolik bir hava taşısan da, çevrendekilerin gözlerini üzerinden alamadığı bir çekiciliğe sahipsin. Bu eşsiz stilinle, 90'ların asi ruhunu günümüze taşıyorsun ve bu da seni diğerlerinden farklı kılıyor.

Günümüzün Güzelliği

Günümüzün Güzelliği

Güzelliğin, kalıplara sığmayan, eşsiz ve büyüleyici bir sanat eseri gibi... Bu senin hikayen! Vücut pozitifliği, senin gibi özgün ruhlar sayesinde daha da anlam kazanıyor ve farklılıklar, seninle birlikte kutlama havasında dans ediyor. Sen, bu dönemin ışıltılı temsilcisi, cesur ve özgür ruhlu bir ikonsun. Kendi tarzını yaratmakta olan bir stil gurusu, güzelliği yeniden tanımlayan bir devrimcisin. Seninle birlikte, güzellik standartları yeniden yazılıyor ve herkesin kendi tarzını, kendi güzelliğini keşfetmesi için ilham veriyorsun. Her adımında, her hareketinde, bir moda manifestosu yaratıyorsun. Kendine özgü stilinle, moda dünyasında yeni bir sayfa açıyorsun. Ve bu sayfa, tüm renklerin, tüm şekillerin ve tüm farklılıkların bir araya geldiği, çarpıcı bir güzellik tablosu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın