Güzellik, tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmış ve her dönemin kendine özgü güzellik standartları olmuştur. Bu durum, dönemlere göre değişen modalar, kültürel etkiler ve sosyal normlarla şekillenmiştir. Peki, senin yüz tipin hangi dönemin güzellik standartlarına uyuyor? Belki de bir 1920'ler flapper'ı, belki de 1950'lerin Hollywood yıldızı olabilirsin. Ya da belki de yüz tipinle 1980'lerin punk tarzını yansıtıyorsun.

Yüz Tipine Göre Hangi Dönemin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?

Haydiiii!