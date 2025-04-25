Yüz Tipine Göre Hangi Dönemin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?
Güzellik, tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmış ve her dönemin kendine özgü güzellik standartları olmuştur. Bu durum, dönemlere göre değişen modalar, kültürel etkiler ve sosyal normlarla şekillenmiştir. Peki, senin yüz tipin hangi dönemin güzellik standartlarına uyuyor? Belki de bir 1920'ler flapper'ı, belki de 1950'lerin Hollywood yıldızı olabilirsin. Ya da belki de yüz tipinle 1980'lerin punk tarzını yansıtıyorsun.
Yüz Tipine Göre Hangi Dönemin Güzellik Standartlarına Uyuyorsun?
Haydiiii!
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1. Yüz şeklini seçer misin?
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2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
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6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Son olarak ten rengini de seçer misin?
Antik Yunan Güzelliği
Rönesans Dönemi Güzelliği
1920’lerin Flapper Güzelliği
1950’lerin Hollywood Güzelliği
1990’ların "Heroin Chic" Modası
Günümüzün Güzelliği
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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