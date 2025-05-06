Evet/Hayır Testine Göre Artık Onu Unutmalı mısın?
Bir aşkı geride bırakmak, kalbinizin derinliklerine kadar hissettiğiniz bir duyguyu silmek kolay değildir. Ancak bazen, özellikle de aşkın karşılıklı olmadığı durumlarda, unutmak en sağlıklı seçenek olabilir. Bu test, kalbinizdeki o özel kişiye olan duygularınızın ne kadar güçlü olduğunu, onu unutmanız gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacak.
Evet/Hayır Testine Göre Artık Onu Unutmalı mısın?
Haydiiii!
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1. Uzun süredir konuşmuyor musunuz?
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2. Seni saçma nedenlerden arayıp soruyor mu?
3. Onun hayatında başka biri olduğunu düşünüyor musun?
4. Aranızda tekrar bir şeylerin olma ihtimali çok düşük gibi mi geliyor?
5. Onu düşündüğünde mutlu olmaktan çok üzülüyor musun?
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6. Hayatına devam etmenin, onu beklemekten daha sağlıklı olacağını hissediyor musun?
7. O hayatındayken kendini geliştirecek şeyler yaptın mı?
8. Onsuz his olarak daha iyi mi hissediyorsun?
9. Onun yokluğu hayatını daha sakin mi kıldı?
10. Son olarak yalnızlık korkusu hissediyor musun?
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Sen artık onu unutmalısın!
Sen onu istesen de unutamazsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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