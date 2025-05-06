Evet/Hayır Testine Göre Artık Onu Unutmalı mısın?

Onu unutmak istemen ne kadar da anlaşılır, ama bazı insanlar hayatımıza yalnızca bir misafir olarak değil, kalıcı bir iz bırakan birer rüzgar olarak girerler. Onlar, kalbimizin en derin köşelerine kök salar, orada bir ev kurarlar. Ve bu evden çıkmak, bu kökleri sökmek ne kadar da zordur, değil mi? Bir şarkı çalar kulaklarında, belki radyoda, belki de bir kafenin loş ışıklı köşesinde. Bu şarkı, onunla geçirdiğin bir anıyı hatırlatır sana. Belki birlikte dans ettiğiniz, belki de gözlerinin içine bakarak dinlediğiniz bir melodidir bu. Ve işte o an, kalbinin derinliklerinde sakladığın o evin kapısı aralanır bir kez daha. Bir sokakta yürürken, belki de yüzlerce kez geçtiğin bir yolda, birdenbire burnuna bir koku gelir. Bu koku, onun parfümünün kokusudur ve seni bir anda geçmişe, onunla geçirdiğin günlere götürür. O an, kalbinin derinliklerindeki o evin pencereleri açılır ve içeriye taze bir hava girer. Unutmak istersin, evet. Hem de ne kadar çok... Ama bazı anılar vardır ki, onlar silinmek için değil, omuzlarımızda taşınmak için vardır. Ve sen, onu sadece hatırlamıyorsun; sen, onunla yaşamayı öğrenmişsin. İşte bu yüzden, ne kadar istersen iste, sen onu unutamazsın.