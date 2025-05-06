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Evet/Hayır Testine Göre Artık Onu Unutmalı mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Artık Onu Unutmalı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.05.2025 - 15:01

Bir aşkı geride bırakmak, kalbinizin derinliklerine kadar hissettiğiniz bir duyguyu silmek kolay değildir. Ancak bazen, özellikle de aşkın karşılıklı olmadığı durumlarda, unutmak en sağlıklı seçenek olabilir.  Bu test, kalbinizdeki o özel kişiye olan duygularınızın ne kadar güçlü olduğunu, onu unutmanız gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacak. 

Evet/Hayır Testine Göre Artık Onu Unutmalı mısın?

Haydiiii!

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1. Uzun süredir konuşmuyor musunuz?

2. Seni saçma nedenlerden arayıp soruyor mu?

3. Onun hayatında başka biri olduğunu düşünüyor musun?

4. Aranızda tekrar bir şeylerin olma ihtimali çok düşük gibi mi geliyor?

5. Onu düşündüğünde mutlu olmaktan çok üzülüyor musun?

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6. Hayatına devam etmenin, onu beklemekten daha sağlıklı olacağını hissediyor musun?

7. O hayatındayken kendini geliştirecek şeyler yaptın mı?

8. Onsuz his olarak daha iyi mi hissediyorsun?

9. Onun yokluğu hayatını daha sakin mi kıldı?

10. Son olarak yalnızlık korkusu hissediyor musun?

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Sen artık onu unutmalısın!

Artık onu unutmanın zamanı geldi. Ne kadar zor olsa da, geçmişin kapılarını kapatmalısın. Çünkü ne kadar düşünürsen düşün, geçmişin silinmez bir film şeridi gibi dönmeye devam ediyor. Yaşananlar yaşandı, söylenenler söylendi ve her şey geride kaldı. Ancak sen hala aynı yerde, aynı duygularla bekliyorsun. Onun seni düşündüğüne dair bir belirti yok, belki de hayatına bile devam etti. Sen ise hala onun bir gün döneceğine, belki de sadece alışkanlık yüzünden, inanmaya devam ediyorsun. Ancak bu inanç, sana zarar veriyor. Kendini yeniden bulman, yeniden inşa etmen gerek. Kalbini özgür bırakmalısın artık. Hayat kısa, acılara saplanıp kalmak için değil; yeniden başlamak, yeniden gülümsemek için var. Bu yüzden, belki de ilk defa kendini düşünme vakti geldi. Evet, artık onu unutmalısın. Kendine yeni bir sayfa açmalısın. Belki de yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Unutma, hayat seni bekliyor ve senin de hayata karşı bir borcun var: Kendine iyi bakmak, kendini sevmek ve hayatın tadını çıkarmak.

Sen onu istesen de unutamazsın!

Onu unutmak istemen ne kadar da anlaşılır, ama bazı insanlar hayatımıza yalnızca bir misafir olarak değil, kalıcı bir iz bırakan birer rüzgar olarak girerler. Onlar, kalbimizin en derin köşelerine kök salar, orada bir ev kurarlar. Ve bu evden çıkmak, bu kökleri sökmek ne kadar da zordur, değil mi? Bir şarkı çalar kulaklarında, belki radyoda, belki de bir kafenin loş ışıklı köşesinde. Bu şarkı, onunla geçirdiğin bir anıyı hatırlatır sana. Belki birlikte dans ettiğiniz, belki de gözlerinin içine bakarak dinlediğiniz bir melodidir bu. Ve işte o an, kalbinin derinliklerinde sakladığın o evin kapısı aralanır bir kez daha. Bir sokakta yürürken, belki de yüzlerce kez geçtiğin bir yolda, birdenbire burnuna bir koku gelir. Bu koku, onun parfümünün kokusudur ve seni bir anda geçmişe, onunla geçirdiğin günlere götürür. O an, kalbinin derinliklerindeki o evin pencereleri açılır ve içeriye taze bir hava girer. Unutmak istersin, evet. Hem de ne kadar çok... Ama bazı anılar vardır ki, onlar silinmek için değil, omuzlarımızda taşınmak için vardır. Ve sen, onu sadece hatırlamıyorsun; sen, onunla yaşamayı öğrenmişsin. İşte bu yüzden, ne kadar istersen iste, sen onu unutamazsın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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