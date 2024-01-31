Başbakan Tansu Çiller'i Bile Dolandıran Selçuk Parsadan'ın Hikayesini Okuyunca Ağzınız Açık Kalacak
Başbakan Tansu Çiller'i Bile Dolandıran Selçuk Parsadan'ın Hikayesini Okuyunca Ağzınız Açık Kalacak
Son dönemlerde duyduğunuz dolandırıcılık hikayelerini unutun. Yaşı yetenler bu olayı belki hatırlayıp şimdikilere hayret edecek, yetmeyenler ise öğrendiklerinde bir o kadar şaşıracak. Başbakanı dolandıran Selçuk Parsadan'ın inanılmaz hikayesine buyurun...
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Daha birkaç ay önce dolandırıcılık suçlamasıyla gündeme gelen Dilan Polat'ı, Seçil Erzan'ı konuşuyorduk. Bu iki isim Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarını yapan kişiler olarak anılıyor ama onlardan öncekileri hatırlayanlar daha ilginç olaylara tanıklık etmişti.
Boğaz Köprüsü'nü millete gösterip "Bu köprüyü sana iyi bir fiyata satarım" diyen Sülün Osman, dolandırıcılık tarihine adını altın harflerle kazımış olabilir. Sülün Osman'ı akıllara kazıyan aslında şu cümleleriydi:
Fakat şu an Netflix gibi bir platformda dizisi çekilse hepimizin merakla izleyeceği hikaye Sülün Osman'ın değil, Selçuk Parsadan'ın hikayesi olur. Çünkü kendisi dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını ve hatta Cumhurbaşkanını dolandırmış bir isim.
Oğul Selçuk Parsadan'ın, babasının "tavsiyesiyle" dolandırdığı ilk ünlü isim ise Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Kendisini "Paşa" olarak tanıtan Parsadan, Demirel'e Atatürk posteri satmak istediğini söylüyor ve olaylar şöyle gelişiyor:
Fakat Parsadan'ın Tansu Çiller'i dolandırması hepsinden çok daha ilginç bir hikaye. 2 Kasım 1995 tarihinde kendini Emekli Orgeneral Necdet Öztorun olarak tanıtan Selçuk Parsadan, Çiller'e Kemalistler Derneği adına aradığını söylüyor.
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Emekli paşaların DYP lehine çalışacağını ve kendisi için binlerce oy toplayacağını ancak bunun için derneğe yardım etmesi gerektiğini aktarıyor Parsadan. Tansu Çiller, partisi adına gelecek bu oy yatırımına seve seve destek veriyor ve hükümetin örtülü ödeneğinden tam 5.5 milyar TL Parsadan'a bağış yapıyor.
İlk hafta için 3 milyar beklentisi olan Parsadan bir anda 5.5 milyar TL'yi görünce sevinçten çıldırıyor. Dolandırdığı bu parayı, sevgilisiyle birlikte rulet masalarında kumar oynayarak yiyor. Zaten onu ele veren de bir süre sonra ayrıldığı sevgilisinin ihbarı oluyor.
Olay açığa çıktıktan sonra ara kararı çıkartılan Parsadan İstanbul'dan kaçıyor ancak Arena gibi dönemin haber programlarına bağlanıp canlı yayınlara katılıyor. Hatta bu esnada Başbakan Tansu Çiller için "Safbayan" tanımını kullanıyor.
Bir süre sonra emniyet güçleri, Parsadan'ın Balıkesir Altınoluk'ta olduğunu kesinleştiriyor. Altınoluk'taki neredeyse hemen hemen bütün evler aranıp Parsadan bulunuyor ve hapse atılıyor.
Her mahkemede şov yapan Parsadan, kendisine "şaklaban" diyen hakime “Ben bu adamı döverim, ne Ağca ne de Oral Çelik bunu kurtaramaz" şeklinde çıkışıyor. Bu çıkışmalar, Parsadan'ın örtülü ödenek davasının gündemde kalmasını sağlıyor.
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Bu esnada Başbakan Tansu Çiller'e Yüce Divan yolu görünüyor. Çiller, Yargıtay'a başvurarak mahkeme kararının bozulmasını ve adının belgelerden çıkarılmasını talep etse de Yargıtay, Parsadan hakkındaki kararı onuyor.
Bütün bunlar olurken hapishanede cezasını çeken Selçuk Parsadan, Sabancı Suikastinin sanığı olan Mustafa Duyar'la karşılıklı koğuşta kalıyor. Nuri Ergin'in, Mustafa Duyar'a yaptığı silahlı saldırı sonucu ağzından ağır yaralanan Selçuk Parsadan, merminin omuriliğine isabet etmesi sonucu omurilik kanseri oluyor. Hapishaneye girişinden 4 yıl sonra yani 2001 yılında tahliye olan Parsadan, 2007 yılında tedavi gördüğü Okmeydanı Hastanesi'nde kanser sebebiyle hayatını kaybediyor.
Bugüne kadar Türkan Sabancı, Rahmi Koç gibi isimleri de dolandıran Parsadan, Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılarından olarak anılıyor.
Bir zamanlar lüks içinde yaşayan Selçuk Parsadan'ın oğlu Hakan Parsadan ise, kolej hayatı ve basketbol oyunculuğundan sonra babasının ölümüyle sokakta yaşamaya başlıyor. Kendisiyle ilgili en son 2019 yılında, evsizlerle birlikte yaşadığı haberleri var.
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