Karaköy Zürafa Sokak'ta Manukyan'ın Sahibi Olduğu Genelevlerde Çalışan Emekçilerin Yaşadıkları
Karaköy Zürafa Sokak'ta Manukyan'ın Sahibi Olduğu Genelevlerde Çalışan Emekçilerin Yaşadıkları
İstanbul'un Karaköy semtindeki Zürafa Sokak'ı bilirsiniz. Kentsel dönüşüme girmeden önce genelevleriyle tanınan sokağın patronu Matild Manukyan'dı. O evlerde emekçi olmuş birçok insan bakın o günlere dair neler anlatıyor?
Kaynak: Cumhuriyet - Kardelen İnce
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İstanbul'un Karaköy semtindeki genelevlerleriyle ünlü Zürafa Sokak'ı gitmeseniz de duymuşsunuzdur mutlaka.
Birkaç yıl önce kentsel dönüşüme giren sokak aslında 2. Abdülhamit döneminde Beyoğlu'nda yaşayan Avrupalılar için açılmıştı.
Yıllar içerinde de sadece evlerin değil, sokağın patronu oldu Matild Manukyan. Sokaktaki 42 evden 37 tanesi Manukyan'a aitti.
Cumhuriyet Gazetesi'nden Kardelen İnce, Manukyan zamanında orada çalışan emekçilere yaşananları sormuş ve oldukça enteresan cevaplar almış.
Evlerin yapım onarımında çalışan T.G. yaşlı bir amcayla ilgili şunları söylüyor:
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Manukyan'ın evlerinden birinde çalışmış olan Ç.A. isimli kadının anlattıkları ise oldukça düşündürücü:
"Manukyan paradan başka bir şey tanımaz"
Genelevde perukla çalışan erkekler...
Genelevlere uzun süre yemek götüren R.G. ise gördüklerini şöyle anlatmış:
Bu arada evler yıkıldıktan sonra Manukyan'a ait olduğu bilinen kayıt defterleri de sokağa saçıldı. Yanan evrakların birçoğunda kadınların adı, soyadı, baba adı gibi bilgilerin yanı sıra "evlendi", "ayrıldı" gibi notlar da bulunuyordu.
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