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Kadın Cinsel Organının Mikroskopla Görüntülenmiş Hali Herkesin Kafasını Çok Fena Karıştırdı

Kadın Cinsel Organının Mikroskopla Görüntülenmiş Hali Herkesin Kafasını Çok Fena Karıştırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.02.2024 - 12:14

İnsan vücuduna dair merakın sonu yok. O yüzden de sosyal medyada bazı şeyleri görünce çok şaşırıyoruz. Mesela kadın cinsel organının içinin mikroskopla görüntülenmiş hali... Bakalım görseli görünce siz ne düşüneceksiniz?

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Kadın vücudu hakkındaki en temel bilgileri herhalde hepimiz fen bilgisi dersinde öğrenmişizdir diye düşünüyorum.

Kadın vücudu hakkındaki en temel bilgileri herhalde hepimiz fen bilgisi dersinde öğrenmişizdir diye düşünüyorum.

Eğer tıp bilimiyle uğraşıyorsanız elbette daha fazla detayı da bilmeniz mümkün. Ama bilmeyenler için konu çok karışık. Hele söz konusu vajinaysa!

Eğer tıp bilimiyle uğraşıyorsanız elbette daha fazla detayı da bilmeniz mümkün. Ama bilmeyenler için konu çok karışık. Hele söz konusu vajinaysa!

Sosyal medyada dolaşan "kadın vajinasının mikroskopla çekilmiş görüntüsü" birçok kişinin bu yüzden kafasını yakmış olabilir.

Sosyal medyada dolaşan "kadın vajinasının mikroskopla çekilmiş görüntüsü" birçok kişinin bu yüzden kafasını yakmış olabilir.

Çünkü hiç kimse kadın bedenine ait bir organın böyle detayları olacağını düşünmemişti.

Çünkü hiç kimse kadın bedenine ait bir organın böyle detayları olacağını düşünmemişti.

Sosyal medya kullanıcıları bu yakından görüntüyle ilgili çeşit çeşit yorumda bulundu 👇

Sosyal medya kullanıcıları bu yakından görüntüyle ilgili çeşit çeşit yorumda bulundu 👇
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Ama gerçek şu ki bu bir incir meyvesinin içi. Yani bazıları kendini boşa yordu, bazıları da gerçeği tahmin etti. Demek ki her gördüğümüze inanmamamız lazımmış..

Ama gerçek şu ki bu bir incir meyvesinin içi. Yani bazıları kendini boşa yordu, bazıları da gerçeği tahmin etti. Demek ki her gördüğümüze inanmamamız lazımmış..

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