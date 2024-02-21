Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin tarihimiz kirli çamaşırlarla dolu. Arşiv canavarı Şokopop'un bulup çıkarttığı o şaşırtıcı görsellerin bir kısmı işte burada 👇
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Seren Serengil ile Watsapp'tan göndermelik Sevgililer Günü kutlaması...
Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu ne kadar da güzel güneşlenmiyor mu sizce de?
Zerrin Özer'in basit numaraları yememeye karar verdiği o an..
Banu Alkan "Neremi neremi?" şarkısını kameralara icra ederken... 24 yıl geçmiş yuh!
Yeşim Salkım o dönem moda olan ince kaşlarına bakıp ne düşünüyordur acaba?
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Ebru Destan'ın saçlarını kısacık kestirip "Boyfriend" diye şarkı yapması ve üstüne de klip çekmesi şaka mıydı?
İbrahim Tatlıses ve Mustafa Sandal stüdyoda sucuk gibi terlemişlerdi
Demet Akalın'ın değişimine inanamayanları görelim? Bülent Ersoy bildiğimiz gibi çünkü...
Fatih Ürek, Seda Abla'ya ortasından sıkılmış diş macunu muamelesi yaparken...
Müzeyyen Senar ve Yılmaz Morgül'ün anlık sevgi seli...
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