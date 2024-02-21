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Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.02.2024 - 14:43 Son Güncelleme: 21.02.2024 - 15:05

Magazin tarihimiz kirli çamaşırlarla dolu. Arşiv canavarı Şokopop'un bulup çıkarttığı o şaşırtıcı görsellerin bir kısmı işte burada 👇

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Seren Serengil ile Watsapp'tan göndermelik Sevgililer Günü kutlaması...

Seren Serengil ile Watsapp'tan göndermelik Sevgililer Günü kutlaması...

1999

Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu ne kadar da güzel güneşlenmiyor mu sizce de?

Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu ne kadar da güzel güneşlenmiyor mu sizce de?

1965

Zerrin Özer'in basit numaraları yememeye karar verdiği o an..

Zerrin Özer'in basit numaraları yememeye karar verdiği o an..

1983

Banu Alkan "Neremi neremi?" şarkısını kameralara icra ederken... 24 yıl geçmiş yuh!

Banu Alkan "Neremi neremi?" şarkısını kameralara icra ederken... 24 yıl geçmiş yuh!

2000

Yeşim Salkım o dönem moda olan ince kaşlarına bakıp ne düşünüyordur acaba?

Yeşim Salkım o dönem moda olan ince kaşlarına bakıp ne düşünüyordur acaba?

1995

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Ebru Destan'ın saçlarını kısacık kestirip "Boyfriend" diye şarkı yapması ve üstüne de klip çekmesi şaka mıydı?

Ebru Destan'ın saçlarını kısacık kestirip "Boyfriend" diye şarkı yapması ve üstüne de klip çekmesi şaka mıydı?

2007

İbrahim Tatlıses ve Mustafa Sandal stüdyoda sucuk gibi terlemişlerdi

İbrahim Tatlıses ve Mustafa Sandal stüdyoda sucuk gibi terlemişlerdi

2002

Demet Akalın'ın değişimine inanamayanları görelim? Bülent Ersoy bildiğimiz gibi çünkü...

Demet Akalın'ın değişimine inanamayanları görelim? Bülent Ersoy bildiğimiz gibi çünkü...

2006

Fatih Ürek, Seda Abla'ya ortasından sıkılmış diş macunu muamelesi yaparken...

Fatih Ürek, Seda Abla'ya ortasından sıkılmış diş macunu muamelesi yaparken...

1998

Müzeyyen Senar ve Yılmaz Morgül'ün anlık sevgi seli...

Müzeyyen Senar ve Yılmaz Morgül'ün anlık sevgi seli...

1998

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