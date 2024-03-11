Asansör Tamircisi Olduğu Halde TikTok'ta Kendini Çınar Hoca Olarak Tanıtan Adam Müge Anlı'yı Delirtti
Asansör Tamircisi Olduğu Halde TikTok'ta Kendini Çınar Hoca Olarak Tanıtan Adam Müge Anlı'yı Delirtti
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yine ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı.
Muradiye Çınar isimli kadın, kocasının oğlunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini iddia etti.
Fakat asıl ilginç olan detay, asansör tamircisi Ömer Çınar'ın TikTok'u keşfetmesiyle yaşandı. Ömer Çınar kendisine TikTok'ta bir Çınar Hoca diye bir hesap açıp dini videolar paylaşmaya başladı.
Herhangi dini bir eğitimi olmayan Ömer Çınar, üfürükçülük yaparak özellikle kadınlara yönelik söylemleriyle takipçi kazanmaya başladı.
Bu sayede evli olduğu halde birçok kadınla birliktelik yaşamaya başladı. Hatta bir kadınla imam nikahı kıyıp karısının üzerine kuma getirdi ancak resmi nikahlı eş Muradiye Çınar bu durumu kabul etmedi.
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Atatürk'ten rahatsız olduğu ve çocuğunun İstiklal Marşı'nı okumasını istemediği için oğlunu okula da göndermeyen Ömer Çınar'ın, anne Muradiye Çınar için çocuğuna "Müşrik, kafir, sana anne demeye utanıyorum" dedirttiği iddia edildi.
Bu iddialar karşısında canlı yayına bağlanan Ömer Çınar'ın pişkinliği ise Müge Anlı'yı delirtti. Çınar'a "Dini eğitiminiz var mı?" diye soran Anlı "İlla insanın bir diploma alması mı lazım? Mevlana cahildir o zaman. " cevabını aldı
Anlı'nın Çınar Hoca lakaplı adama cevabı ise "Siz Mevlana'nın aldığı eğitimlere bir bakın da ondan sonra kime cahil diyeceğinizi öğrenin. Mevlana sizin öyle kolay ağzınıza alabileceğiniz birisi değil" oldu
Üfürükçü Ömer Çınar ile ilgili gelişmeleri takip ediyor olacağız...
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