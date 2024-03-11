Asansör Tamircisi Olduğu Halde TikTok'ta Kendini Çınar Hoca Olarak Tanıtan Adam Müge Anlı'yı Delirtti

Her gün şaşırtıcı bir konuya tanık olduğumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine şaşırdık. Aslında asansör tamircisi olan ama TikTok'ta kendini Çınar Hoca olarak tanıntan Ömer Çınar, karısına yaptıklarıyla herkesi çıldırttıç