Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Merve Bayer'in Sosyal Medya Paylaşımına Gelen Kan Dondurucu Yorumlar
Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Merve Bayer'in Sosyal Medya Paylaşımına Gelen Kan Dondurucu Yorumlar
Yine bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldık. Tarsus'ta bir kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Cinayete kurban giden Merve'ye sosyal medyada yapılan yorumlar ise kan dondurucuydu.
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Yine bir kadın cinayeti, yine bir erkek terörü haberi. Olay Tarsus, Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana geldi.
İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile görüştü.
Yıldır, görüşme sırasında tartıştığı eski eşini tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, daha sonra silahı başına dayayarak intihar etti.
Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Merve'nin cinayete kurban gitmesinin ardından Twitter paylaşımlarına gelen yorumlar ise insanlıktan soğuttu.
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