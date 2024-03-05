Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Melih Gökçek'in Berna Laçin'e Fahişelik Göndermesi Yapıp Hemen Sildiği Tweet Büyük Tepki Topladı

Melih Gökçek'in Berna Laçin'e Fahişelik Göndermesi Yapıp Hemen Sildiği Tweet Büyük Tepki Topladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.03.2024 - 11:11

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek durdurulamıyor. Gökçek şimdi de Berna Laçin'e fahişelik göndermesi yaptı ve paylaşımını hemen sildi. O tweet bakın nasıl tepki gördü?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ankara'nın devrik belediye başkanı Melih Gökçek dur durak bilmiyor. Eski başkan, Twitter hesabı üzerinden agresif paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ankara'nın devrik belediye başkanı Melih Gökçek dur durak bilmiyor. Eski başkan, Twitter hesabı üzerinden agresif paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Daha önce bazı sanatçıları hedef göstermiş olan Gökçek, bu kez sınırlarını epey zorladı.

Daha önce bazı sanatçıları hedef göstermiş olan Gökçek, bu kez sınırlarını epey zorladı.

Geçmiş yıllarda Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek, sanatçıya bu kez çirkin bir imada bulundu.

Geçmiş yıllarda Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek, sanatçıya bu kez çirkin bir imada bulundu.

Melih Gökçek'in "fahişe" göndermesi yapıp ardından hemen sildiği tweet şöyleydi 👇

Melih Gökçek'in "fahişe" göndermesi yapıp ardından hemen sildiği tweet şöyleydi 👇

Gökçek'e sosyal medyadan tepkiler gecikmedi 👇

Gökçek'e sosyal medyadan tepkiler gecikmedi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?