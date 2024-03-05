Melih Gökçek'in Berna Laçin'e Fahişelik Göndermesi Yapıp Hemen Sildiği Tweet Büyük Tepki Topladı
Melih Gökçek'in Berna Laçin'e Fahişelik Göndermesi Yapıp Hemen Sildiği Tweet Büyük Tepki Topladı
Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek durdurulamıyor. Gökçek şimdi de Berna Laçin'e fahişelik göndermesi yaptı ve paylaşımını hemen sildi. O tweet bakın nasıl tepki gördü?
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Ankara'nın devrik belediye başkanı Melih Gökçek dur durak bilmiyor. Eski başkan, Twitter hesabı üzerinden agresif paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Daha önce bazı sanatçıları hedef göstermiş olan Gökçek, bu kez sınırlarını epey zorladı.
Geçmiş yıllarda Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek, sanatçıya bu kez çirkin bir imada bulundu.
Melih Gökçek'in "fahişe" göndermesi yapıp ardından hemen sildiği tweet şöyleydi 👇
Gökçek'e sosyal medyadan tepkiler gecikmedi 👇
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