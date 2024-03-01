Televizyonu Bırakıp Datça'dan Belediye Başkan Adayı Olan Mesut Yar'dan İddialı Açıklamalar
Televizyonu Bırakıp Datça'dan Belediye Başkan Adayı Olan Mesut Yar'dan İddialı Açıklamalar
Seçimlere sayılı günler kala nefesler tutulu, her yerde heyecan hakim. Ünlü isimlerin de yer aldığı 2024 yerel seçimlerinde Mesut Yar, Datça'dan bağımsız aday olarak katılıyor. Televizyoncu kimliği ile tanıdığımız Mesut Yar adaylığı konusunda oldukça iddialı. Kendisi bakın bize neler söyledi?
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O hepimizin uzun yıllardır tanıdığı bir televizyoncu. Renkli konuklarla eğlenceli programlar yaparken birden Datça için belediye başkanı adayı olduğu haberi birçok kişiyi şaşırttı. CHP'den aday gösterilmedi ama bağımsız olarak yoluna devam etmeye karar verdi, öyle de iddialı. Hâl böyle olunca Mesut Yar'a birkaç soru sormak istedim ve bakın nasıl cevaplar aldım?
Datça ile olan bağınız ne zamandır var?
O zaman herkesin merak ettiği o soruyu soralım: Televizyonculuğu bırakıp belediye başkan adayı olma fikri nasıl çıktı?
Bağımsız aday olarak Datça’da bu seçime girmek iddialı bir duruş gibi görünüyor. İddialı mısınız gerçekten?
Seçmenin aklını başından alacak “en parlak fikrim” dediğiniz bir proje var mı?
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Biz ünlü isimlerin belediye başkanlığını 80’lerin sonu, 90’ların başında görmüştük en son. Bu seçimde de sizin gibi Mehmet Esen, Erdal Beşikçioğlu gibi tanınan adaylar var çeşitli yerlerden. Seçmende nasıl karşılık buluyor sizce ünlü başkan adaylığı?
Halk sizi sokakta görünce en çok neyi soruyor, ne istiyor?
Televizyon programınızda konuklarınıza eğlenceli anlar yaşarken, belediye başkanı olunca bir anda yolların asfalt sorunuyla ya da bir mahallenin alt yapı çalışmasıyla uğraşmaya hazır mısınız?
Başkanlığı kazanamazsanız yeniden televizyona dönecek misiniz?
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