Televizyonu Bırakıp Datça'dan Belediye Başkan Adayı Olan Mesut Yar'dan İddialı Açıklamalar

Sanatçıların adaylığı işin en renkli hali elbette. Sadece onların değil, hayatın tüm paydaşlarının parmak izinin olması gerekiyor seçim sandıklarında. Değerli dostlarımdan farklı olarak ben hem bilim insanlığı hem de medya/siyaset okur yazarlığı meselesinde bir hayli dolu bir heybeye sahibim. Meselemin “kasabamıza bir ünlü gelmiş, Zeki Müren de bizi görecek” kalıbında değerlendirilmemesi gerekiyor. Ünlülükten ziyade liyakat zenginliğine bakmalı seçmen. Adayların öz geçmişini okumalı, neleri başardığının altını çizmeli kalemle. Hiç birimizin yaşadığı yer için boşa gidecek oyu yok. Ve kent yönetimine adaletle eğilecek bir başkan adayı bulmalı. Burada kişiliğiniz unvanlardan daha değerli. Sırf siyasetçi diye kendisine teslim edilmiş kentlerin canına okuyan bir çok isim var. Şimdi hepsi ünlü; tarihe kente yaptıkları ihanetlerle geçtiler. Bırakalım ünü!